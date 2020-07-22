Bin 500 liralık localar kaldırıldı

İZMİR'İN tatil cenneti Çeşme'nin dünyaca ünlü plajındaki loca terörü son buldu. Yaklaşık 50 kilometrelik sahil kıyısı ve 50'nin üzerinde plajıyla, turizmin gözde merkezlerinden olan Çeşme'de, vatandaşlar, çeşitli işletmelerin kumsallara koyduğu şezlong ve günlüğü bin 500 liralık ahşap localar nedeniyle denize girecekleri alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi.İnce taneli ve altın rengi kumuyla gözde sahillerden biri olan Altınkum'daki özel işletmeler de vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşların olaya tepki göstermesinin ardından Çeşme Belediyesi harekete geçti. Çeşme Belediyesi'ne bağlı ekipler, dün iş makinalarıyla sahile geldi. Tepkilere neden olan localar teker teker iş makinaları ile kaldırıldı. Uygulama vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Öte yandan belediye yetkilileri, ilçede benzer durumların yaşanmasına engel olacaklarını belirterek vatandaşların kendilerine ihbarda bulunmalarını istedi.