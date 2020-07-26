Gördes’in suyu İzmir’e taşınıyor

İzmir'in içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak Gördes Barajı'nda mutlu sona ulaşıldı. Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri ile çalışmalarını bitiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ekipleri arasında devir protokolü imzalandı. Manisa il sınırları içinde yapımı gerçekleştirilen 'Gördes- İzmir 2. Merhale İsale Hattı 2. Kısım Projesi' kapsamında 77 kilometrelik isale hattı ve bir tünel inşa edildi. Önce Çambel Terfi ve Pompa İstasyonu'na getirilen Gördes Barajı'nın suyu daha sonra ise bir Tünel ile Bornova Kavaklıdere Artıma Tesisine ulaştırıldı. DSİ tarafından gerçekleştirilen çalışmalar bununla da sınırlı kalmadı. 'Gördes-İzmir 2. Merhale İsale Hattı 3. Kısım Projesi' kapsamında ise 1900 metrelik Buca Tünelleri inşa edildi. 17 kilometre isale hattı yapıldı. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in 2040 yılına kadar ki içme suyu ihtiyacını karşılayacak proje kapsamında 24 Haziran 2019 tarihinden itibaren İZSU'ya ait Kavaklıdere Arıtma Tesislerine memba kalitesinde su verilmeye başlandığını açıklamış ve topu İzmir Büyükşehir'e bağlı İZSU'ya atmıştı.

ENGEL KALMADI

İZSU ekipleri de, Gördes Barajı'ndan gelecek suyun içme suyu şebekesine dahil edilmesi için çalışmaların birinci etabını tamamladı. Kavaklıdere tesisi devreye alındı. Gördes'in suyunun kente verilmesinin önünde bir engel kalmadı. İZSU ile DSİ arasında devir protokolü önceki gün imzalandı. 120 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gördes Barajı'ndan ise yılda 60 milyon metreküp su sağlanacak. Gördes suyunun sisteme dahil edilmesinin ardından su varlığının etkin kullanımı için kentin su ihtiyacının önemli bir bölümünü sağlayan kuyular dinlendirilecek. Ayrıca ilave iletim hatları ve sistem revizyonlarıyla Tahtalı Barajı'ndan gelen suyun kesilmesi halinde Bornova ve Buca başta olmak üzere kente su verilebilecek.