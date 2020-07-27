Mevsimlik işçilerin tarlada zorlu mesaisi

Havalarınısınmasıyla birlikte doğu illerinden Ege ve Akdeniz Bölgesi'ne çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri birçok zorluk yaşıyor. Veysi Yeşildağ ve ailesi, son birkaç yıldır Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden İzmir'in Ödemiş ilçesine gelerek mevsimlik işçilik yapıyor. Mayıs ayı itibarı ile Ödemiş'e geldiklerini ve ekim ayı sonuna kadar tarlalarda çalıştıklarını belirten Veysi Yeşildağ, "Bu durumdan en çok çocuklarımız etkileniyor. Eğitimi yarıda bırakıp buralara geliyoruz. İşlerin bitimi de Kasım başını buluyor. Bu nedenle yaşıtlarına göre geç başlıyorlar. Bizi en çok üzen tarafı burası" diye konuştu.Çocukların ciddi eğitim sorunlarının bulunduğunu belirten Yeşildağ, "Mayıs ayında ayrılıp Kasım başında geri dönüyoruz. Çocuklarımız mecburen bizimle beraber gelmek zorunda ama yapacak başka işimiz yok. Bizim oralarda buğday ve pamuk işi var. Onlar da büyük oranda makineleştiği için işsiz kaldık" dedi. Mevsimlik işçiliğin kolay olmadığını belirten Yeşildağ, "Şu an Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'ne 9 aile ile geldik. Çocuklarla birlikte toplam 55 kişiyiz. Doğup büyüdüğümüz topraklardan ayrılıp mevsimlik iş için başka yerlere gitmek kolay değil. Buralarda çadırlarda yaşıyoruz. En büyük derdimiz sıcak ve sinek" dedi. Viranşehirli mevsimlik işçilerle 3 yıldır çalıştığını belirten Kaymakçılı çiftçi Özdemir Aygün, "Batıda işçi bulmak zorlaşıyor. Arazilerimiz var. Salatalık ve benzeri üretim yapıyoruz. İşçi olmadan üretim faaliyetine giremiyoruz" dedi.