Zirve Dağcılık, 6 ayrı dağa tırmandı

İzmır merkezli Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün düzenlediği Van Gölü çevresindeki altı dağa çıkış projesi 12-18 Temmuz 2020 tarihlerinde 16 sporcunun katılımıyla başarısıyla tamamlandı. Genel Merkez sporcularının yanı sıra Bodrum ve Turgutlu şubelerinden de katılımın olduğu zirve tırmanışlarında sırası ile Artos (3537m.), Gören (2300m), Kevenli (2812m), Süphan (4058m), Nemrut (2948m) ve Büyük Erek (3204m) dağlarına tam kadro ile çıkılarak büyük bir başarıya imza atıldı. Kulüp Genel Başkanı Orhan Kozan "20.yılımızda dağ zirvelerinden aldığımız Vatan Topraklarını Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkartarak, sonrasında şehitlerimiz ile buluşturmayı amaçladık. Van Gölü Altılısı ise bu projenin en önemli ayağını teşkil ediyordu, bu nedenle başarı ile tamamlamış olmaktan dolayı çok mutluyuz, tüm sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu. Sporcular ise "Bu proje bizim için büyük bir hayaldi, hep birlikte başarmanın gururunu yaşıyoruz. Zirvelerden aldığımız toprakları keselere koyarak Anıtkabir'e götürüceğiz" dedi.