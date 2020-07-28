Türkiye e-ticaret üssü olma yolunda

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, sağlığı olduğu kadar ekonomiyi de vurdu. ancak pandemi sürecinde e-ticaret ön plana çıktı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'ye göre korumacılık önlemlerinin pandemiyle birlikte daha da artış gösterdiği bu dönemde lojistik sektöründe her yaşanan gelişme ihracatçıların ve hedef ülkelerle ikili ticaretin lehine olacak.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Eskinazi, "Pandemi süresince tedarik zincirinin kırılmasıyla gördük ki global lojistik sistemleri hayati önem arz ediyor. Türkiye'nin dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline gelmesi yolundaki süreci hızlandıracak lojistik merkezlerine ve e-ticarette iş birliklerine ihtiyacımız var. Buna odaklanarak yeni nesil ticaret köprüleri oluşturmalıyız. Tedarik üsleri, e-ihracatta hızlı teslimat ve iade maliyetlerinin azaltılmasında da büyük rol oynayacak. Dünyada ilk üçte yer alan Çinli e-ticaret platformuyla da gıda özelinde çok yakın bir zamanda yeni iş birliklerine imza atacağız. Türkiye'nin ilk sanal fuarını başlatan birlik olarak önümüzdeki dönemde de bir çok sanal heyet ve fuar projemiz var. Yurtdışında kurulacak tedarik üslerinin özellikle e-ihracat yapmayı hedefleyen B2B şirketlerimiz için ayrı bir önemi var" dedi.

'MALİYET AVANTAJI'

Özellikle lojistik anlamda stratejik noktaların seçilmesi gerektiğini vurgulayan Eskinazi, Chicago'yu örnek göstererek Orta Amerika'nın imalat sanayii, lojistik, kara taşımacılığı, depoculuk, demiryolları açısından gelişmiş bir merkezi olduğunu belirtti. Eskinazi, "Lojistik merkezleri hem ulaşım maliyetlerinde hem de tedarikte sağladığı avantajlarla ihracatçılar için dönüm noktası olacak. Öte yandan Türk Ticaret Merkezleri'miz (TTM) ürünlerimizin tanıtılması, depolanması, lojistik ve finansal olarak hizmet vermek ve pazara girişlerini kolaylaştırmak için 7 ülkede faaliyet gösteriyor. TTM'ler ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Rusya, Kenya, BAE'de konumlanmış durumda. En son Dubai'de Ticaret Bakanlığı desteğiyle mobilya sektörüne yönelik bir TTM kuruldu" dedi. TTM'lerin ihracatçılar için bir fırsat olduğunu söyleyen Jak Eskinazi, "Eğer profesyonel bir servis ağınız yoksa ürününüzü satamazsınız. Türkiye'nin sürdürülebilir bir ihracat büyümesini yakalaması, 2023 yılındaki 226.6 milyar dolar hedefine ulaşabilmesi, ihraç ürünlerinin rekabet gücünün artırılması için lojistik sektörü ve altyapısının gelişmesi büyük önem taşıyor. Türkiye, taşımacılık sektöründeki yaklaşık 18 milyar dolar cirosuyla dünyada ilk 20 ülke arasında yer alıyor. Bu sistemleri e-ticarete entegre ederek lojistik etkinliğimizi artırabilir, maliyet yükünü azaltabiliriz. Hem e-ticaretten alınan payı hem de dünya pazarındaki konumumuzu güçlendirebiliriz" dedi.