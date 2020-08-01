İş dünyasından bayram mesajı

Tüm islam alemi ve ülkemizde kutlanan Kurban Bayramı nedeniyle İzmirli iş dünyası temsilcileri bir kutlama mesajı yayınladı. Covid-19 tehlikesinin halen güncelliğini koruduğu bugünlerde ülkemiz için başta sağlık, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verildi. İhtiyaç sahiplerine ulaşmanın ve paylaşmanın da önemi vurgulandı.Bayramlar kırgınlık ve küskünlüklerin unutulduğu, kucaklaşma ve paylaşımın ortaya çıktığı özel günlerdir. Yüce Türk milleti yüksek şahsiyetiyle her zorluğu aşmasını bilmiş ve tarih boyunca dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemiştir. Bugün de geldiğimiz noktada, birlik ve beraberlik ruhunun bizi bir arada tutan en önemli güç olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bayram, yardımlaşmanın, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın, bizi biz yapan değerlere sıkı sıkıya sarılmanın yeniden hatırlanacağı zamanlardır. Bu itibarla, tüm Müslüman aleminin ve yüce Türk Milleti'nin Kurban Bayramını en kalbi duygularla kutluyor; Cenabı Allah'tan nice huzurlu ve hayırlı bayramlara birlikte ulaşmayı niyaz ediyorum.Ülkemiz için büyük öneme sahip Kurban Bayramı'nda tüm Dünyayı etkileyen Covid19 pandemisi nedeniyle uyulması gereken bir dizi kurallar bulunuyor. Samimi ve sıcak bir yapıya sahip Türk toplumu olarak, el öpme, sarılma veya bayram ziyaretleri gibi sosyal mesafe kuralını zorlayacak davranışlardan kaçınmamız gerekiyor. Büyüklerimizin bu virüsten daha çok etkilendiği bilinciyle duygusallığın yerine mantığımızı koyarak bu bayramda kişisel hijyen, maske takma ve sosyal mesafe kurallanına uyalım. Tüm islam aleminin birlikte idrak ettiği beraberlik ve dayanışma ruhununun güçlendiği Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.Ülkemizi de gerek ekonomi gerekse de insan sağlığı açısından olumsuz etkileyen Corona Pandemisi bize aile birliğinin ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi. Hayatımızın, kaderimizin küçücük bir virüs ile nasıl değişebileceğini gördük. Bu bayramı sağlıkla , huzurla karşılayabilmiş olmamızın ne kadar büyük şans olduğunu gördük. Öncelikle Covid19 sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı dilerim. Bu ve bundan sonraki bayramları sağlık , bereket ve huzur içinde geçirmeyi diliyorum. Herkesin Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.Kurban Bayramı toplumsal dayanışmanın yaşandığı ihtiyaç sahiplerine ulaştığımız mutluluk, birliktelik ve paylaşım zamanıdır. Birlik ve beraberliğin keyfine vardığınız, sevinçlerinizi ve heyecanınızı aileniz ve sevdiklerinizle paylaştığınız, çevrenizdekilere kocaman gülümsemeler armağan ettiğiniz mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmenizi dilerim. Ülkemiz ve tüm Dünya için barışın, sevginin, adaletin güzelliklerin olduğu, mutlu, umutlu huzurlu sevdiklerimizle ve ailelerimizle kutlayacağımız nice sağlıklı güzel günlere kavuşmak dileğiyle... Bayramınızı en içten sevgi ve saygılarımla kutluyorum.Kurban Bayramımız, toprağına sahip çıkan ve var gücüyle çalışan, üreten Anadolu insanına bolluk ve bereket getirsin. Bayramın huzuru ve birleştirici gücü ülkece dayanışmamızı artırsın. Bu süreçte vefakar bir şekilde çabalarını sürdüren tüm tarım sektörü emektarlarının da önemine bir kez daha dikkat çekmek gerekiyor. Birlik beraberlik ve dayanışma ile birlikte ülke olarak çok daha iyi bir geleceğe kavuşmak için çalışıyoruz. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını bu vesile ile kutluyorumİslam alemi ve Türk halkı için Kurban Bayramı küçük büyük demeden herkes için ayrı bir mutluluk ve bolluk günleridir. Salgının devam ettiğini aklımızdan çıkarmadan tüm önlemlerimizi alarak, risk almadan, virüs ile mücadeleyi hiç aklımızdan çıkarmadan, dikkatli ve coşkulu bir bayram geçirmeyi diliyorum.Ülke ve toplum olarak sağlık ve ekonomi alanında önemli bir sınav verdiğimiz şu günlerde güçbirliği ve yardımlaşmanın önemi de bir kat daha arttı. Üreterek çalışarak birlik ve beraberlikle aşamayacağımız sorun yoktur. Bu vesileyle tüm ülkemizin Kurban Bayramını kutlarım.