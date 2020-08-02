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‘Böcekler tatilinizi kabusa çevirmesin’

Giriş Tarihi: 2.8.2020 ABONE OL
‘Böcekler tatilinizi kabusa çevirmesin’
İZMIRLI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, tatilde park ve bahçelerde vakit geçiren çocukların çeşitli böcekler tarafından sokulmasının yaratabileceği sorunlardan bahsetti. Uzman Dr. Astarcıoğlu, "Alerjisi olan çocuklarda reaksiyon çok daha abartılı oluyor. Bu durum yaygın cilt enfeksiyonlarına da dönüşebiliyor. Bu durum da sistemik ilaçlar kullanmamız gerekebiliyor. Alerjiyi geri çevirebilmek için aşı uygulamalarımız da olabiliyor. Bu yüzden alerjisi olanların uzman hekime başvurması gerekiyor" dedi.
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‘Böcekler tatilinizi kabusa çevirmesin’
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