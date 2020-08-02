Gençler rotasını BEM’de belirliyor

Buca Belediyesi, öğrencilerin üniversite tercihlerini belirlemede destek olmak amacıyla "Üniversite Tercih Günleri" düzenliyor. Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezinde (BEM) uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek tercih günleri randevu sistemiyle 4 Ağustos'ta başlayacak. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle tercih günleri bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak randevu sistemiyle hizmet verecek. Üniversite tercihlerine yön vermek isteyen gençler, 439 10 10No'lu (Dahili 3535 - 3536) numara üzerinden randevu alarak, 4-14 Ağustos tarihlerinde 10.30-17.00 saatleri arasında görüşmelerini gerçekleştirebilecek.