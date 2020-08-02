İzmir Valisi Köşger polislerle bayramlaştı

Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'la beraber, İzmir'in çeşitli noktalarında nöbet tutan polis memurlarını ve karakolları ziyaret ederek bayramlaşma merasimi gerçekleştirdi. Vali Köşger, Eşrefpaşa Karakoluna da uğrayarak burada görev yapan polislerle kısa bir sohbet edip asayiş ve güvenlik uygulamaları konusunda bilgi aldı. Vali Köşger, Eşrefpaşa Karakolu'na gelmeden önce İzmir'e gelen son şehidin ailesini ziyaret ederek bayramlaştığını söyleyerek, "Polis noktalarımızı ve karakollarımızı geziyoruz. Nöbet tutan arkadaşlarımızla ve vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz. İzmir'de güzel bir bayram atmosferi var, oldukça sakin geçiyor. Şu an Eşrefpaşa Karakolu'ndayız. Bu bölgede son dönemde asayiş açısından oldukça iyi sonuçlar alınıyor. 365 gün boyunca emniyetin, güvenin huzurun hakim olduğu bir İzmir hayaline ulaşmak istiyoruz ve bütün kadromuzla çalışıyoruz. 14 bin polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimizle daha mutlu ve yaşanılabilir bir İzmir için çabalıyoruz" dedi. İzmirlilerin bayramını kutlayan Vali Köşger, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Vali Köşger, Eşrefpaşa Karakolu'nun ardından diğer polis noktalarını ziyaret etti.