Ege’de konser şöleni başlıyor

Solfej organizasyonu ile gerçekleştirilecek yaz konserleri dizisinde Ege Bölgesi'nin önde gelen tatil merkezlerinde Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Çeşme'de konser fırtınası başlıyor. Çeşme Antik Tiyatro'da 7 Ağustos'ta Büyük Ev Ablukada, 14 Ağustos'ta Gazapizm, 15 Ağustos'ta Erol Evgin ve 22 Ağustos'ta ise Levent Yüksel sahne alacak. Marmaris Amfi Tiyatro'da 15 Ağustos Sertab Erener, 16 Ağustos'ta Duman, 21 Ağustos'ta Erol Evgin ve 22 Ağustos'ta da Gazapizm hayranlarına seslenecek. Kuşadası Amfi Tiyatro'da ise 7 Ağustos'ta Gazapizm, 8 Ağustos'ta Büyük Ev Ablukada, 14 Ağustos'ta Duman konseri gerçekleştirilecek. Bodrum Antik Tiyatroda 8 Ağustos'ta Gazapizm, 12 Ağustos'ta Levent Yüksel, 15 Ağustos'ta Mabel Matiz, 22 Ağustos'ta ise Erol Evgin sevenleriyle buluşacak.