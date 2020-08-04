İzmir'de, yeni tip koronavirüsten (Kovid- 19) kurtulan avukat Çisem ve İsmail Özkan çifti, hastalığın vücutlarında yaşattığı acıları unutamıyor. Temmuz başında yüksek ateş, boğaz ağrısı, solunum sıkıntısı ve ishal gibi şikayetle hastaneye başvuran Özkan çiftine, Kovid-19 tanısı konuldu. Doktorların önerisiyle evde 3 haftalık tedavi süreci geçiren çift, evde dengeli beslenmeye çalıştı ve kendilerine verilen reçeteleri uyguladı. Avukat çift, 3 haftalık tedavinin ardından önce sağlıklarına sonra da işlerine kavuştu. Çisem Özkan, Kovid- 19 belirtisinin önce eşinde sonra kendisinde görülmeye başladığını söyledi.

'ÇOK KORKTUK'

Çisem Özkan, Kovid-19 belirtisinin önce eşinde sonra kendisinde görülmeye başladığını söyledi. Boğaz ağrısı, göğüs ve nefes daralması ile ishal şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ifade eden Özkan, oysa tedbirlere çok sıkı uyduğunu, test sonucunun 'pozitif' çıkmasının ise kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi. "Ciddi anlamda insanın bedenine verdiği rahatsızlığı hissedebiliyorsunuz" diyen Özkan, "Vücutta organlar pıt pıt atıyor. Bacağım ve karnım 'kalp' gibi atıyor. Virüsün vücudumda dolaştığını hissettim. Hastalık 'ben buradayım' diyor. Geceleri uyutmadı. Tat ve koku kaybı çok oldu. Tüm hasarı ve yıkımı duyabiliyorsunuz" dedi. Başta genç oldukları için çabuk iyileşecekleri kanısına vardıklarını anlatan Özkan, "Gece nefes alamadığım için uyandığımda içime bir korku düştü. Aldığım son nefes gibi gelmeye başladı" diye konuştu. İsmail Özkan ise hastalık sürecince ateşinin çok yükseldiğini vurguladı. Ateşle birlikte şiddetli kas ağrısı yaşadığını ifade eden Özkan, "Bu ağrılar insana çok acı veriyor. Maskesiz gezen vatandaşlar var. Lütfen çok dikkat etsinler. Kendi ailesinde ölümcül bir sebebiyet verebilirler." ifadelerini kullandı.