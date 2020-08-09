Müjdelerle geldi

Denizli'ye bir dizi program ve ziyaret için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Zolan ilk olarak Bakan Karaismailoğlu'na Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Denizli Sancağı'nı gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, Denizli ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, misafirperverlikleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Bakan Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu, Aydın ve Denizli'yi ilgilendirdiği kadar aslında ülkemizi de ilgilendiriyor. Çok önemli bir proje, 163 kilometrelik çok önemli bir aks. Çok başarılı bir ihale oldu, kısa sürede biteceğine emin olduk, biz de rahatladık. Hedefimiz 2 yıl içerisinde bu yolu tamamlamak ve vatandaşımızın hizmetine alarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız inşallah. Biz bir ekibiz. Her zaman olduğu gibi bütün işlerin üstesinden gelip, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına yerleştirmek için canla başla hep birlikte çalışacağız" dedi. Bakan Karaismailoğlu ziyaretin sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan Denizli'nin simgesi olan dev cam horoz heykeli ile fotoğraf çektirdi.

HONAZ GÜN SAYIYOR

Denizli'de devam eden projeleri inceleyen Bakan Karaismailoğlu, yüzde 97'si tamamlanan Honaz Tüneli'ni de ziyaret etti bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "14 kilometrelik Denizli çevreyolu inşaatında Honaz Tünelinin içerisindeyiz. Honaz Tüneli 2 bin 600 metre çift tüpten oluşmakta. İnşallah bu yıl içerisinde tünel imalatları bitecek. Bağlantı yolları ile birlikte önümüzdeki yıl burayı vatandaşlarımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız düzgün bir şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl Denizlililerin hizmetine bu 14 kilometrelik Denizli çevreyolunu sunacağız. Şu anda Denizli şehir içinden geçmekte olan şehirlerarası yolu bu yapacağımız çevreyoluna transfer ettikten sonra Denizlililer bir nebze daha olsun nefes alacaklar. Egzoz emisyonlarından kurtulacak. Vatandaşlarımızı hem zamandan hem yakıttan tasarruf edecekler" dedi.