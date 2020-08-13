Ciğerlerimiz kül oluyor

İzmir'in Menderes ilçesinde ve Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan orman ve sazlık alandaki yangınların nedenleri insan çıktı. Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu dile getiren uzmanlar, "Lütfen doğayı korumaya özen gösterelim. Kurallara uyalım" çağrısı yaptı. Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Görece Mahallesi yakınlarında orman muhafaza memurlarınca yangın bölgesine yakın bir alanda yakalanan ve jandarmaya teslim edilen S.T'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Menderes'teki ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda 10 Ağustos'ta çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü" söylediği öğrenilmişti. Balıkesir'in Edremit ilçesinin turistik Altınkum Mahallesi'nde, sazlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından, alevler yazlık sitelere yaklaşık 15 metre kala kontrol altına alındı. Alevler kısa sürede sazlık alana yayıldı. Bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait arıtma tesisi ve yazlık siteler olması nedeniyle helikopter de sevk edildi. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait yangın söndürme araçlarıyla alevlere müdahale edildi. Yazlık sitelere yaklaşık 15 metre kala alevler kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Yaşları 7 ile 10 arasında değişen 3 çocuk ise Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu dile getiren orman yetkilileri, "Alo 177 orman yangın hattını arayarak gördüğünüz şüpheli durumları lütfen bize bildirin. Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım ve araçlardan yola izmarit atılmayalım. Ciddi tehlike yaratıyor" diyerek vatandaşları uyardı.