İsveç’ten gelerek torunlarını arıyor

İzmir'e 2 torununu aramaya gelen 64 yaşındaki Ayhan Akgün, kızlarının eski eşleri tarafından kaçırılan çocukları polise teslim edene 43 bin lira (5 bin Euro) ödül verecek. 3 bin 750 kilometre uzaklıktan yaşadığı İsveç'in Stockholm şehrinden İzmir'e gelen restoran işletmecisi Akgün, sokak sokak gezerek torunlarını arıyor. 2 torununun eski damatları tarafından alı konulduğunu söyleyen Ayhan Akgün, "Torunlarımın velayeti annelerinde. Ancak eski damatlarım torunlarımı bırakmıyor" diye konuştu. İsveç'in Stockholm kentinde doktor Koçari Akgün ile Mehmet Akgün 2008'de evlendi. Çiftin 2015 yılında Arin ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Çiftin mutlu giden evlilikleri bir an da bozuldu. Akgün çifti 6 Mart 2019'ta Stockholm'de boşandı, 5 yaşındaki Arin Akgün'ün velayeti anne Koçari Akgün'e verildi. 64 yaşındaki restoran işletmecisi Ayhan Akgün'ün diğer kızı İsveç'te öğretim görevlisi Naide Nadia Oğuz ile Fırat Akgün 2013'te evlendi. Çift 2015'te anlaşamayarak boşandı. Nadia Oğuz ile Fırat Akgün'ün 10 yaşındaki kızları Ronya Akgün'ün velayeti mahkeme kararıyla anneye verildi. Yaklaşık 1.5 sene önce Fırat Akgün kızı Ronya ve Mahmet Akgün kızı Arin'i yanına alarak birlikte Türkiye'ye ziyarete geldi. O günden sonra bir daha İsveç'e dönmeyen Fırat ve Mehmet Akgün, kızlarını İsveç'e geri götürmedi. Dede Ayhan Akgün de bunun üzerine iki torununun eski damatları tarafından kaçırılıp alıkonulduğu iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

VELAYETLERİ ANNELERİNDE

Dede Ayhan Akgün, "Kızlarım Koçari Akgün doktor, Naide Nadia Oğuz ise öğretim görevlisi. İki kızım da eşlerinden resmi olarak boşandılar. Kızlarımın eski eşleri, aynı zamanda yeğenlerim oluyor. Çocukları Türkiye'ye ziyarete ve düğüne götüreceklerini söyleyerek 1.5 sene önce İsveç'ten ayrıldı. O günden sonra torunlarımı geri getirmediler. İki torunumun da velayeti mahkeme kararıyla annelerinde. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Ancak bugüne kadar sonuç elde edemedik. Torunlarımın yerini doğru şekilde bildiren ihbar edene 17 bin lira (2 bin Euro), polise getirip teslim edene 43 bin lira (5 bin Euro) ödül vereceğim. Çünkü başka çarem kalmadı" diye konuştu.