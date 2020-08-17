AKUT’un eğitim ve tatbikatları sürüyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Bozyaka Pazaryeri'nin altındaki bin 600 metrekarelik alan, Karabağlar Belediye Meclisi'nin kararıyla Arama kurtarma Derneği'nin (AKUT) kullanımına verildi. İçinde lojistik, ilk yardım, eğitim ve yönetim birimlerinin oluşturulmasının ardından bu yılın başında hizmete açılan merkeze, Suriye'nin El Bab kentinde şehit olan AKUT İzmir Gönüllüsü Uzman Çavuş Akın Acar'ın adı verildi. Türkiye'deki en büyük AKUT yerleşkesi olan tesis, yaptığı çalışmalarla kısa sürede adını duyurmayı başardı.Çalışmalarını pandemi sürecine rağmen devam ettiren AKUT'un İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut da, desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür etti. Yerleşkenin içinde eğitim birimlerinin yanı sıra lojistik deposu, yönetim odası, seminer ve ilkyardım salonlarıyla müzenin yer aldığını belirten Ergut, "Karabağlar Belediyesi'yle pandemi öncesinde programladığımız çalışmaları aralıksız sürdürdük. Özellikle Elazığ ve Manisa depremlerinin ardından İzmir ve Ege'deki AKUT ekiplerinin koordinasyonunun sağlanmasında bu yerleşkemiz önemli bir görev üstlendi. Vatandaşlarımıza yönelik afet bilinçlendirme eğitimlerine devam edeceğiz" dedi. Yerleşkenin öneminin 17 Ağustos'un yıldönümünde bir kez daha gündeme geldiğini hatırlatan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Afetlere hazırlık kadar, müdahale de büyük önem taşıyor. Bu nedenle Karabağlar'da AKUT'la önemli bir işbirliği içindeyiz. Başta depremler olmak üzere olası doğal afetlerle ilgili eğitim, bilinçlendirme çalışmaları bu yerleşkede yürütülüyor. Can ve mal kayıplarını en aza indirmek için hazırlıklı olmak hepimizin görevi" dedi.