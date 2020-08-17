Altay’dan Recep atağı

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi flaş transferlere imza atarak şampiyonluk hedefleyen Altay, son olarak Bursaspor'da forma giyen Recep Aydın'a kanca attı. İzmir ekibi Recep'in transferi için temaslara başlarken, Bursaspor'la sözleşmesi devam eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu, yeşil-beyazlı kulübün ay sonunda yapılacak kongresinden sonra netlik kazanacak.
KONYA'DA PARLADI
Yunan oyuncusu Tatos'la yollarını ayırdıktan sonra 10 numara arayışına giren siyahbeyazlılar, Recep'i kadroya dahil etmek için pusuda bekleyecek. Konyaspor'da profesyonel olan Recep Aydın, Kardemir Karabükspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'da da oynadı.