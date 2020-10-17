Küçük önlemlerle israf önlenebilir

Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, mutfakta en çok meyve ve sebze ile ekmek israfının yaşandığına dikkat çekti. Fadıloğlu, 16 Ekim Dünya Gıda Gününde gıda israfına dikkat çekerek, israfı önlemek için yapılabilecekleri anlattı. Fadıloğlu, dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı gıda israfının, tarladan sofraya olmak üzere gıda tedarik zinciri boyunca ortaya çıktığını, üretilen gıdanın üçte birinin israf olduğunu belirterek, "Gıda israfının önlenmesinde bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazanılması büyük önem taşıyor. Açken ve ihtiyaç listesi yapmadan alışverişe çıkmamalı" dedi.