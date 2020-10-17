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Elmacı dededen askerlere destek

Denizlili , bahçesindeki elmaları Akçakale’ye getirerek güvenlik güçlerine teslim etti

Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Elmacı dededen askerlere destek

DENIZLI'DE yaşayan 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, geçtiğimiz yıl Türs Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı harekatı için bahçesinden topladığı elmaları Akçakale'deki askerlere götürdü. Yılmaz, aradan geçen 1 yılın ardından bahçesinde yetişen elmaları ikinci kez Akçakale'ye ulaştırdı.

TESLİM ETTİ
Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma" ile "Barış Pınarı Harekatı" yazdığı minibüsüyle Çivril ilçesinden yola çıkarak Akçakale'ye gelen Yılmaz, manevi destek amacıyla, elmaları güvenlik güçlerine teslim etti. Yılmaz, daha sonra Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Toprak, Yılmaz'a teşekkür etti.

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Elmacı dededen askerlere destek
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