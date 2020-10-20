Ampute sporcu destek arıyor

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu 27 yaşındaki Ozan Kaan Çevik, sağ bacağı olmadan dünyaya geldi. Hayata sıkı sıkıya sarılan Çevik, engelini daha iyi yönetebilmesini sağlayan bir savunma sporu aikido ile tanıştı. Dünyadaki tek engelli aikido takımının üyesi olan Çevik, bir gün siyah kuşak giyebilmek için antrenmanlarına aksatmadan devam ediyor. Aikidoya bir yıl önce başlayan Çevik, takımını Japonya'da düzenlenecek paralimpik olimpiyatlarına götürebilmek için elinden gelen desteği veriyor. Çevik, tezgah açıp annesinin ördüğü 'Aikido bebekleri' 10 lira karşılığında satışa sunuyor.Engelli aikido takımının tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren, kolu olmayan ya da kendisi gibi ampute sporculardan oluştuğunu söyleyen Ozan Kaan Çevik, "Okulumu bitirdikten sonra belediyenin ilanını gördüm, hocamla tanışıp bu spora başladım. 1 sene oldu başlayalı. Daha rahat hareket ediyorum, özgüvenim yerine geldi. Engelim doğuştan olduğu için ben zaten avantajlıyım. Yürürken çok problemim yok. Ama aikido ile beraber özgüvenim yerine geldi. Çünkü kendimi savunabiliyorum. Engellilerin her yerde bulunabileceğini özellikle savunma sporunda başarılı olabileceğini göstermek istiyoruz. Tüm engellileri bekleriz" dedi. Aikidonun uyumla başladığını söyleyen Çevik, engelli, çocuk, genç, yaşlı, kadın ya da erkek herkesin bu sporu yapabileceği belirtti. 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istediklerini ifade eden Çevik, "Japonlara, dünyada ilk kez engellilerin de bu sporu yapabildiğini kanıtlamak istiyoruz. Bunun için desteğe ihtiyacımız var. Japonlara ilk kez Türkler'in yaptığı engelli aikido sporunu göstermek istiyoruz. Oraya gitmek için destek bulamadık. Hayallerimiz için yapıyoruz" dedi.