22 yıllık bekleyiş mutlulukla sona erdi

İZMİR'DE yaşayan Halime ve Veysel Suna çiftinin 22 yıllık bebek hasreti sona erdi. Çift, 13. kez uygulanan tüp bebek tedavisiyle 46 yaşında evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Dünyaya gelen kız bebeğe ise Elif ismi verildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, apartman görevlisi Veysel Suna'nın mutluluğuna ortak olmak için Suna ailesi ile bir araya geldi. Çok istedikleri, özlemini duydukları bebeklerini 22 yıl sonra kucaklarına alan Suna ailesini evlerinde ziyaret eden Batur, bebeklerini sağlıkla, huzurla, mutlulukla büyütmeleri temennisinde bulundu. Ziyarette Halime ve Veysel Suna çifti ise mutluluklarını ifade edecekleri kelimeleri bulmakta zorlandı. Belediye Başkanı Batur'un Elif bebeği ziyaretinde Konak ilçe sınırları içinde yeni doğan her bebek için hazırlanan "Hoş geldin bebek" paketi hediye edildi. Hediye paketinin içinde bez, zıbın, alt-üst takım, battaniye, ıslak mendil, sabun, biberon ve şampuan gibi yeni doğan bebeğin temel ihtiyaçlarının bulunduğu öğrenildi.