Foça’da foklar yeniden görülmeye başlandı

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da sayıları her geçen gün azalan foklar için alınan önlemler işe yaradı. Antik dönemde 'Phokaia' olarak bilinen, adını foklardan alan Foça'da, her geçen gün sayıları azalan foklar için 1992 yılında, 'Fokları Koruma Programı' hazırlandı. Foça, pilot bölge seçildi. Çalışmalar kapsamında, 4 yıl önce Su Altı Derneği (SAD) ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nce bölgede foto kapanlar kurulup, fokların faaliyetleri daha yakından izlenmeye başlandı. Foça Belediyesi de bu çalışmalara destek verdi. Fokları korumak için yapılan tüm bu çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı. Son aylarda Siren Kayalıkları, Atatürk Adası ve Foça Limanı ve çevresinde foklar sıkça görülmeye başlandı. Sayılarının da her geçen gün arttığı belirlenen foklara, balıkçıların yoğun olarak avlandığı bölgelerde de rastlanır oldu. Foçalı Balıkçı ve Su Altı Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) Temsilcisi Ceyhun Ekinci, "Denize çıkan arkadaşlarımız fokları sık görmeye başladı" dedi.