Günah keçisi ilan edildim

TFF 1'inci Lig'de önceki gün erteleme maçında alt sıralardaki rakibi Adanaspor deplasmanında 3-2 galip gelmesine rağmen sahada talimatlara aykırı olarak aynı anda 6 yabancı oyuncu oynatması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılacak Menemenspor, yapılan büyük hatanın şokunu yaşıyor. Kaleci Gentian Selmani, Alhassan Adamu, Anane Tidjani, David Domgjonas ve Mohammed Kamara'nın sahada olduğu 75'inci dakikada Akanbi Rasheed'in de oyuna alınmasıyla 1'nci Lig'deki aynı anda en fazla 5 yabancı oynatabilme kuralını ihlal eden sarı lacivertliler, 79'uncu dakikada Tidjani oyundan alınmasına rağmen 4 dakika boyunca 6 yabancıyla mücadele etti. Sarı lacivertliler, Adanaspor karşısında aldığı kritik 3 puanı dikkatsizlik sonucu rakibine kaptırdı. Menemen, TFF'den karar çıkınca 15 puanla ateş hattına gerileyecek. Yönetim pahalıya mal olan bu büyük hatanın ardından yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin kulüple ilişiği kesildi. Haksızlığa uğradığını ve günah keçisi ilan edildiğini iddia eden Terzi, Kulüple ilişiği kesilen Terzi, maçın ardından takımın konakladığı otelden atıldığını, Adana'dan İzmir'e dönüş biletinin de iptal edildiğini ileri sürdü. İsmimi lekelediler. En çok otelden atılıp, uçak biletimin iptal edilmesine üzüldüm. Bu dünya sahtekarların, yalancıların dünyası" dedi. Yardımcı antrenör Mehmet Ali Beşel ise, "Ayrılma kararı aldım" açıklaması yaptı.