AK Parti Denizli’de Güngör dönemi

kongre sürecinde tekrar aday olmayan Denizli AK Parti İl Başkanı Necip Filiz'in yerine Genel Merkez tarafından Denizli İl Başkanlığına atanan Yücel Güngör bayrağı teslim aldı. Devir teslim töreninde konuşan Filiz, "Birçok arkadaşımız 15 Temmuzda verilen talimat gereği sokaklardaydı. Birçok kardeşimiz seçimlerde sandığın başında bekledi. Emek verdiler o yüzden hepsiden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" dedi. Necip Filiz ile uzun yıllardır dostlukları olduğunu belirten Denizli AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 5 yıl çok önemli 10 yaşındaki çocuğun 15 yaşına gelesiye kadar olan süreci düşünün. Çok kolay bir iş değil. İlçe teşkilatında da görev aldım. Türkiye'de fedakârlığın en çok yapıldığı tek parti Ak Parti'dir" diyerek Filiz'in fedakarca çalıştığını vurguladı. Uzun yıllardır partide görev aldığını belirten Güngör, "İlçe teşkilatında da görev aldım. Türkiye'de fedakârlığın en çok yapıldığı tek parti AK Parti'dir. Siz şahsi bir menfaat bekliyorsanız, bu partide o şahsi menfaatinize asla ulaşamazsınız" ifadelerini kullandı.