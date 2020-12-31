112’ye yapılan 4 çağrıdan 3’ü asılsız

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde farklı kurumlara bağlı 400 personel görev alıyor. Kendilerine ulaşan yardım çağrılarına anında müdahale eden personeller, ilgili birimler ile koordinasyonu kuruyor. Tüm bu yoğunluğu rağmen, 2020 yılında izmir 112 Acil Çağrı merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 74'ünün asılsız çıktığı öğrenildi. İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Volkan Bayat, bu durumun can kurtarmak için saniyelerle yarışan merkez çalışanlarını derinden üzdüğünü belirtti. Bu yıl Kovid-19 salgını ve deprem nedeniyle çağrı merkezi çalışanlarının üstün bir performans sergilediğini söyleyen Volkan, yıl başından 28 Aralık'a kadar olan süreçte 5 milyon 372 bin 331 çağrının yanıtlandığını ifade etti.

17 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Volkan, gelen her telefonu bir canın kurtarılacağı farkındalığıyla açan merkez çalışanlarını en çok üzenin ise asılsız ihbarlar, hakaret ve küfür içeren konuşmalar olduğunu anlattı. Bayat, bunlar arasında yemek siparişi veren, telefon numarası, plaka kodu soran kişilerle psikolojik sorunları bulunan kişilerin ve çocukların yaptığı aramaların önemli yer tuttuğunu ifade etti. Asılsız ihbarlarla hakaret ve küfür içeren aramalar hakkında adli işlem başlattıklarını bildiren Volkan, bu kapsamda bu yıl 17 kişiye cezai işlem uygulandığını, devlet büyüklerine hakaret eden 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktardı. Bayat, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezinin günlük ortalama 20 bin çağrıya yanıt verdiğini, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler bunun ortalama 35 bine kadar yükseldiğini ifade ederek Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun bir sürecin yaşandığına işaret etti.

338 LİRA CEZASI VAR

Bu süreçte alınan asılsız ihbarların çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bayat, "Bizi asıl yoran, asılsız ihbarlar. Dakikalar içinde yaşamları kurtarıyoruz ya da olaylara müdahale ediyoruz. Gelen her 100 çağrının 74'ü asılsız çağrı niteliğinde. Bunların içinde hakaret içeren çağrılar, yanlış ihbarlar da yer alıyor. Bu hattı gereksiz kullananlar tespit edilerek ilk önce Kabahatler Kanunu'na göre 338 lira para cezası veriliyor. Tekrarlamaları durumunda bu cezanın 2 katını ödüyorlar. Bir daha yapmaları durumunda ise haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz" diye konuştu