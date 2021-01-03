Kısıtlamalarda sessizlik hakim

tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmir, Aydın, Uşak, Denizli ve Manisa'da 2021'in ilk günlerinde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. İzmir'de normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konak Meydanı, Kordon, Karşıyaka ve Bostanlı sahilinde sakinlik hakim oldu. Yağışlı havanın etkili olduğu kentte cadde ve sokaklar boş kalırken insanların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığı gözlendi. Polis ekipleri, sokağa çıkanlar ve araçlara ilişkin denetimlerini sürdürdü.