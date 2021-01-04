EİB üyelerinden yeni yıl mesajı

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB)'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan yeni yıl mesajında pandemi sürecinde 2020 yılında Ege İhracatçı Birlikleri'nin yaptıkları özetlendi. Mesajda 2021 yılında yoğunlaşacağı konu başlıklarının altı çizildi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya'nın yer aldığı mesajda EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "2021 yılında da ihracatla büyüyeceğiz" diyerek yeni yıl mesajınnı verdi. Yeni yıl mesajının finalinde Ege Bölgesi ihracatına yön veren 12 başkan "Mutlu Yıllar" mesajını hep birlikte seslendirdi.