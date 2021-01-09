EİB’den devamlılık günleri

üretimle 2021 yılında 15 milyar dolar ihracat hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri, "EİB Sürdürülebilirlik Günleri" düzenliyor. 12 Ocak 2021 tarihinde online ortamda başlayacak olan eğitim programı ücretsiz olacak ve tüm ihracatçı firmaların katılımına açık olacak. 2020 yılını "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sürdürülebilirlik ile ilgili 2020 içerisinde çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini, Türkiye'de Birleşmiş Milletlerin Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact'a üye olan ve "Sıfır Atık Belgesi" sahibi olan ilk ihracatçı birlikleri olduklarını, sürdürülebilirlik çalışmalarının 2021 ve sonrasında da öncelikli konuları arasında olacağını kaydetti.