Büyükşehir’in rant planı deşifre oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl özel bir planlama şirketi aracılığı ile Dikili'de yaklaşık 260 hektarlık bir alanda 5 bin ve 25 bin ölçekli nazım imar planı ve revizyonu çalışması başlattı. Özel şirketin Salihleraltı ve Kabakum mahallelerini de içine alan bölgede yaptığı çalışma yörede yaşayanlar arasında da huzursuzluğa neden oldu. Planlamayı yapan özel şirketin arsa sahiplerine para karşılığı imar rantı sağladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. SABAH, konuya ilişkin iddiaları 'Halk Değil Rant Planı' başlığı ile manşetine taşıdı. O süreçte SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci, plan çalışmasını yapan özel şirketin tarla sahipleri ile tek tek oturup imar pazarlığı yaptığını, karşılığında da bu şahıslardan yüklü miktarlarda paralar alındığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.Şekerci, "Para vermeye yanaşmayan tarla sahiplerinin arazilerinin planlarda düşük imarlı gösterilip hak kaybına uğratıldığını öne sürdü. Şekerci ayrıca DSİ'nin tarımsal sulama projesi içinde kalan 15 hektarlık birinci sınıf tarım arazisi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal sit alanı ilan edilen bölgenin de usulsüz bir şekilde planlama alanına dahil edildiğini iddia etti. Vatandaşlardan konuya ilişkin çok sayıda şikayet gelmesi üzerine Tarım İl Müdürlüğü iddialarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan ön incelemede Kabakum ve Salihleraltı bölgesindeki planlama çalışmalarını yürüten şirketin, bakanlıktan aldığı görüşle hayata geçirilmek istenen imar planını kapsayan alan arasında uyumsuzluk olduğu, bakanlığın görüş verdiği alanların dışında kalmasına rağmen bölgedeki verimli tarım arazilerinin de usulsüz şekilde imar plan çalışmasına dahil edildiğini tespit edildi.Yaşanan şok gelişme üzerine Tarım İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesinden söz konusu alandaki planlama çalışmasına ilişkin her türlü iş ve işlemi yapılacak detaylı inceleme bitene kadar hemen durdurmasını istedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı'ndan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu başta olmak üzere 4342 sayılı Mera Kanunu ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun kapsamında, bakanlık görüşü alınmayan hiçbir alan için işlem tesis etmemesini isteyen Tarım İl Müdürlüğü, ayrıca tartışma konusu olan planlara ilişkin bu güne kadar alanda yapılan çalışmaları ve askıya çıkan imar planını da incelenmek üzere kendisine göndermesini istedi. Görüş alınmayan alanlarla ilgili yapılan işlemlerin, telafisi mümkün olmayan durumların engellenmesi için bir an önce durdurularak, Bakanlıktan görüş alınmasını isteyen İl Müdürlüğü aksi halde sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılacağını belirtti.