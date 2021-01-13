Yıkılan binaların yenileri yapılıyor

İZMIR'DE 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 17 bina yıkılırken binin üzerinde binada hasar oluştu. Ağır hasar gördüğü tespit edilen 506 binanın yıkımı gerçekleştirildi. İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nda 37, Emrah Apartmanı'nda 32, Yılmaz Erbek Apartmanı'nda 9, Doğanlar Apartmanı'nda 15, Yağcıoğlu Apartmanı'nda 11 ve Barış Sitesi'nde 11, tsunamide bir kişi, gökdelen inşaatından düşen bir kişi ve kalp krizinden bir kişi olmak üzere toplam 118 kişi hayatını kaybetti.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir depreminin izlerini silmek için hemen çalışmalara başladı. Depremde yıkılan binalar için 7 bölgede İzmir'e has mimari proje yapıldı. Bunun için de 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen İzmir kent merkezi yapılarından esinlendi. Bunların başında da 1892'de inşa edilen tarihi Ticaret Borsası binası ve Mimar Kemalettin Caddesi'ndeki tarihi binalar incelendi. Burada dönüşecek bölgenin İzmir'in tarihi kökleriyle ilintili olması hedeflendi. 7 proje alanın 6'sının ihalesi geçtiğimiz Aralık ayında tamamlandı. 3. proje alanın ihalesi 15 Ocak'ta gerçekleştirilecek. 7 proje alanında bin 178 tane 2+1, 266 tane de 3+1 daire inşa edilecek. Toplam konut sayısı bin 444, dükkan sayısı ise 208 olacak. Depremin 1. yıl dönümünde 30 Ekim 2021'de depremzedelere binaların teslim edilmesi hedefleniyor.