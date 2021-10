Avrupa’daki Emirdağ efsanesi

1960'lı yıllardan itibaren yoğun olarak Belçika'ya giden Emirdağ 'lılar orada sanayiden siyasete kadar her alanda başarılı oldular ve kendilerine 'nereli' oldukları sorulduğunda hep aynı cevabı verdiler; 'Emirdağ'. Belçika başta olmak üzere nerede olurlar ise olsunlar hep başarılı olan Emirdağ'lıların doğup büyüdükleri toprakları olan Emirdağ'ı da her geçen gün gelişip büyüyor. Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ilçesini dünya standartlarına ulaştırmak için sanayiden turizme, tarihten doğaya kadar her alanda ciddi çalışmalara imza atıyor.Göreve geldiği günden itibaren alt yapıya büyük önem verdiğini söyleyen Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, "Çok ciddi şekilde hem kanalizasyon hem içme suyu altyapılarını değiştirdik, değiştirme de devam ediyoruz. Tabii bu 5 yıl da olacak bir iş değil ama nerede asbest boru görüyorsak değiştirdik. Nerede kanalizasyonda eski tip borular görüyorsak onları yeni şekle çeviriyor ve üst yapıda üst kat kaplamasını yapıyoruz. Tüm ana arterlerimizin alt yapılarını yeniliyoruz. Bir yandan doğal gaz geçiriyoruz, diğer yandan da altta üstte ne varsa yeniliyoruz' dedi.Emirdağ'da spor alanında büyük yatırımlarında yapıldığı belirten Başkan Koyuncu, "Olimpik yüzme havuzu, üç tane halı saha inşaatına başladık. Tenis kortumuz bitmek üzere ve 500 kişilik Kapalı Spor Salonu yapımına başlıyoruz. Spor olarak bizler 40 milyon TL üzerinde bir yatırım yapıyoruz. Gençlik merkezini bitirdik. Gençlik merkezinin içerisinde çok donatı var ama bizim burada anlatmak istediğimiz veya üstüne basa basa konuşmamız gereken bir konu, gençlik merkezinin içerisinde iki tane önemli bölüm var. Matematik Müzesi ve Fen birimleri müzesi. Burada biz gençlerimize çocuklarımıza ilkokuldan sonra üniversite çağına kadar bütün Matematik ve Fen bilimleri alakalı konuları orada öğreteceğiz. Amacımız gençlerimizin özel ders almak zorunda kalmamaları.'2019 seçim beyannamesinde bulunan Kapalı Pazaryeri projesini de hayata geçirdiğini söyleyen Başkan Koyuncu, "Emirdağ'ında belki 50 yıldır, 60 yıldır kullanılan pazar yeri alanı açıktı. Burada bir de arsa sorunu vardı. Yani oradaki arsaların belli bir kısmı belediyenin belli bir kısmı belediyenin değildi. Göreve geldiğimiz gün hemen çalışmaya başladık arsa sorununu çözdük. Pazaryeri içerisinde bulunan bütün arsalar belediye uhdesine geçti. Ondan sonra projesini çizdik. Kapalı pazar Emirdağ'ında hiç yoktu ve şu anda bitti. Yaklaşık 4000 metrekare bir alanda Emirdağ'ın kapalı pazar yerine yoğurt pazarın hepsi bir araya topladık ve çok güzel bir alan oluştu. Bununla beraber Emirdağ ticaretinin döndüğü kalbinin olduğu Uzun çarşı denilen mevkiimiz de yine üzerini kapatarak üst yapı ve altyapı çalışmamız tamamını elden geçirdik" dedi.Kısa sürede ilçede doğalgaz çalışmalarının yüzde 45'ine ulaştıklarını belirten Başkan Koyuncu, "2019 yılında Emirdağ şehrinin yüzölçümüne baktığımızdan merkezden yüzde 5 civarında bir doğalgazımız mevcut idi. Bugün geldiğimiz noktada halen çalışıyoruz. Şu anda yüzde 45'lere yakın vatandaşımıza doğalgazı ulaştırdık. Tabii doğalgaz ulaşması demek sadece doğalgaz havadan gelip de vatandaşın evine girmiyor. Bütün o cadde ve sokakların tamamı kazılıyor ve bu kazılardan sonra tekrardan biz belediye olarak bu üst yazı ile yapmak zorundayız. Bir yandan doğalgaz çalışmaları devam ediyor bir taraftan da belediye olarak üst kaplama çalışması devam etmekte' dedi.Koyuncu Gastronomi alanındaki projesini de hayata geçirdi. Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın önemli köklerinden Emirdağ'da geleneksel lezzetlerin yeni adresi 'Taş Konak Restoran' hizmete girdi. Emirdağ ilçesinin yöresel yemeklerinin lezzeti ve tarihinin bir arada yaşatılması için kolları sıvayan başkan Koyuncu, "Burada vatandaşlarımız ve gurbetçilerimiz lezzeti, tarihi ve yöreselliği bir arada yaşayacaklar. İnsanlarımız sadece yemek yemeğe değil dinlenmeye, hoşça vakit geçirmeye de fırsat bulabilecekler" dedi.Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun 56 projesinden birisi olan Emirdağ Kadın Kooperatifi kurulmasıyla Emirdağlı kadınlar ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olacaklar. Kooperatif sayesinde ev hanımları meslek sahibi olacak. Yöresel ürünlerin üretiminin yapılacağı kooperatifin hedefi, kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünleri tüketiciyle buluşturmak. Başkan Koyuncu, "Emirdağlı hanımlarımız bir araya geldi ve 'Biz artık üreteceğiz' dediler. Biz de aldığımız bu enerjiyi resmileştirdik ve Kadın Kooperatifini kurarak üretim ve gelir getirici faaliyetlerimizin ilk adımını attık. Buradaki başarı ve istek gizli kahramanlarımız kadınlarımızdır. Emirdağlı kadınlarımız hem ilimize hem de ülkemize öncü bir kooperatifle üretime katkı sağlıyorlar" dedi.BAŞKAN Koyuncu, "İlçeye hakim olan bir proje içerisinde her şey ama her şey var... Dinlenme alanları, kamping alanları, oyun alanları, spor alanları, yürüyüş alanları, bisiklet alanları. Proje 100 bin metrekarelik bir alanda. Kredi kullanmadan bu işi yapacağız inşallah. Kafeteryanın temelini attık. Yanında tıbbi aromatik bitkiler bölümü vardı, oranın düzenlemesini yaptık. Millet Bahçesi tüm Emirdağlı vatandaşlarımızın nefes alacakları bir yer olacak.