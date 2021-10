Motokros’ta MXGP of Aafyon rüzgarı

Dünya Motokros Şampiyonasının 9. ayak yarışı 'MXGP OF AFYON' heyecanını tüm dünyadaki sporseverler birlikte yaşadı. Afyon, dünyanın en iyi pisti ve en iyi padoğuna sahip. Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk kez bir şehir adına yarış düzenlendi. Afyonkarahisar 'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (Bitci MXGP of Afyon) 9. ayak organizasyonu başarıyla tamamlandı. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (WMX) yanı sıra Avrupa Motokros Şampiyonası ve EMX Open yarışları yapıldı. Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayak organizasyonu (Bitci MXGP of Afyon) çeşitli kategorilerde yapıldı. 25 ülkeden 120'nin üzerinde yarışçının katıldığı Bitci MXGP of AFYON yarışı, dünyada 7.34 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede yayınlandı ve 3 milyar kişi tarafından izlendi. Şampiyonanın ve şampiyonların Afyon'da, önemli bir organizasyonda ağırlandığına dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Bir kez daha hem ülke hem de Afyon olarak farkımızı ortaya koyduk" dedi.Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yarışlara ve organizasyona büyük bir ilginin olduğunu ifade etti. Organizasyonlar sayesinde Afyon isminin dünyada duyulduğunu kaydeden Akülke, "İnanılmaz bir ilgi ve alaka vardı. Afyon, Türkiye'nin değil dünyanın en büyük spor organizasyonunu gerçekleştirdi" diye konuştu.