18 milyon öğrenci için ders zili yarın çalacak

Temel eğitim düzeyindeki ilk ve ortaokullara bütçeleri iller üzerinden değil, doğrudan gönderildi. Temizlik, kırtasiye, küçük onarımlar ve okulun donatım, öğretim materyali ihtiyacını karşılamak üzere ilk kez tüm okullara ödenek sağlandı. Toplam 3.1 milyar TL bütçe sağlandı. Okullar bu bütçenin 1 milyarını kullandı. 2.1 milyar lira okulların hesabında duruyor.Okul öncesi eğitimle ilgili 1409 yeni bağımsız anaokulu, 10 bin 200 de yeni anasınıfı eğitim- öğretime hazır hâle getirildi. Bu sayı yıl sonunda 3 bine tamamlanacak. Atamaları yapılan 20 bin öğretmenin 7 bin 500'den fazlası okul öncesi eğitimde görev alacak.Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere çok sağlıklı bir ortamda hizmet sunabilmek için okullarda temizlik elemanlarıyla ilgili önemli bir istihdam sağlandı. Türkiye'deki tüm okullarda ilk kez 60 bin personelin görevlendirilmesi sağlandı. Bu sayı yıl içinde artırılacak.Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'yle kütüphane ve kitap sayılarında da rekor artış oldu. 2 ayda 16 bin 361 kütüphane yapıldı. Okul kütüphanelerinde 28 milyon olan kitap sayısı bugün itibarıyla 80 milyon oldu. Yıl sonunda bu sayı 100 milyon olacak. Bu eğitim-öğretim yılında da yardımcı kaynaklar tüm sıralarda hazır hâle getirildi. Yaklaşık 136 milyon yardımcı kaynak Türkiye'nin her noktasındaki öğrencilere ulaştırıldı.Köylerde atıl duran okulların hızlı bir şekilde rehabilitasyonu sağlandı. Köy ilkokulu, köy anaokulu ve köyde yaşayan yetişkin vatandaşların halk eğitim kurslarını alabilecekleri köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü. 1500'e yakın köy yaşam merkezi, yeni eğitim- öğretim yılına hazır hale getirildi. Yılın sonuna kadar 6 bin 970 atıl olan köy okulu köy yaşam merkezine dönüştürülecek.Bingöl'de öğretmenler tarafından sınıflar balon ve renkli kâğıtlarla süslenerek eğitime hazır hale getirildi. 441 okulda 60 bin 466 öğrenci için ders zilinin çalacağı kentte, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de okullarda denetimde bulundu.