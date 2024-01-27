3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazanan eserleri, sanatseverlerle buluşacak

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nün geleneksel hale getirdiği "Uluslararası Sinema Sempozyumu"nun üçüncüsü, farklı ülkelerden 70'in üzerinde akademisyenin katılımı ile geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilmişti. Sempozyum kapsamında düzenlenen "3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın kazanan eserleri ise 29 Ocak Pazartesi günü saat sergiyle sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl, "100. Yılında Cumhuriyetin 100'ü ve Kültürel Miras", "Kültür ve Kültürel Mirasın Korunması" ve "Drone Fotoğrafçılığı" temaları ile düzenlenen "3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"na, dünyanın pek çok ülkesinden onlarca fotoğrafçı 300'den fazla eserle katıldı. 220 eserin değerlendirmeye uygun görüldüğü yarışmanın kazananları ise; Prof. Dr. Ali Muhammmed Bayraktaroğlu başkanlığında, Prof. Dr. Osman Ürper, Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir, Gazi Yüksel'den oluşan seçkin bir jüri tarafından değerlendirildi.

Jürinin değerlendirmesinde, "Cumhuriyet Işığı: 100. Yılda Cumhuriyetin 100'ü ve Kültürel Miras" temasında eserleri ile Birol Kıraç birinci, Onur Kuter ikinci ve Derya Yazar Atasevar ise üçüncü oldu. "Kültür ve Kültürel Mirasın Korunması" temasında ise Yalçın Çiftçi iki farklı fotoğrafı ile birincilik ve üçüncülük ödüllerinin sahibi olurken Mukaddes Abdullahoğlu ise ikincilik ödülünün sahibi oldu. Drone fotoğrafçılığı kategorisinin kazananı ise Yakup Sayak oldu. Dereceye giren isimlerin yanı sıra Adem Güleş, Barbaros Odabaş, Derin Yolsal, Fatih Yılmaz, Muhammet Özen, Musa Talaşlı, Osman Arsal, Tevfik Ulual, Ufuk Turpcan'ın eserleri de 29 Ocak'ta açılışı yapılacak "3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi"nde sergilenmeye değer görüldü.

29 Ocak Pazartesi günü saat 16.00'da İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'un katılımıyla açılışı yapılacak sergilerden bir diğeri ise Güzel Sanatlar Ocak Sergisi olacak. Ocak Sergisi ile de Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin sanatçı akademisyenleri ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının imzasını taşıyan resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraylardan oluşan 50 eser de sanatseverlerle buluşacak.