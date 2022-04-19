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Giriş Tarihi: 20.4.2022

AKM’de sanat festivali

AKM’de sanat festivali
ATATÜRK Kültür Merkezi'nde (AKM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Çocuk Sanat Festivali" başladı. 1 hafta sürecek etkinliklerde birbirinden özel kültür ve sanat etkinlikleri çocuklarla buluşacak. Her gün 11.00-17.00 saatlerinde çeşitli etkinliklerle devam edecek festival süresince minik katılımcılar, "Boyama Evi"nde boyama yapabilecek. Fatih Erkoç'un çocuk şarkılarından oluşan bir repertuvar ile AKM'de sahne alacağı festivalde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası da çocuklara özel bir konser verecek.
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AKM’de sanat festivali
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