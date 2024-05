Aura Ne Demek? Aurası Yüksek ve Düşük Ne Anlama Gelir?

Bir insanın çevresinde yer alan enerji bölgesi olarak ifade edilebilen aura, o insanın fiziksel, duygusal ve ruhsal durumunu da yansıtmaktadır. Aura ne demek sorusuna en güzel yanıt olarak şu açıklama yapılabilir; aura terimi genel olarak tinsel ve paranormal bir manada kullanılmaktadır. Aura olarak ifade edilen bu enerji, insanın vücudundan dışarıya doğru yayılmakta olan ışınımla meydana geldiği iddia edilen elektromanyetik alanı verilmiş bir isimdir. Aurası yüksek ve düşük insanlar belirli tarifler ile birbirinden ayrılmaktadır ve öngürülen özellikler bakımından da çeşitlendirilmektedir.

Aura Ne Demek?

Aura paranormal bir olgu tanımlaması olarak ifade edilmektedir. Ayrıca hem ruhsal hem de enerjisel bakımdan, kişi vücudu ile açıklanabilen aura; tinsel bir durum olarak da görülmektedir. Pek çok sıfatlama ile iddia edilmekte olan aura kısaca; bir kişinin etrafında bulunan enerji alanıdır ve bu alan kişinin bedeninden yayılacak ışınımla meydana gelen elektromanyetik bölgedir. Auraya inanan kişiler; bu evrenin ve bu evrendeki her bir canlının belli bir enerji bütününden yaratıldığını savunmaktadır. Ayrıca yine bu anlayışa göre aura; her kişinin kendisine özgü bir yapıda ve seviyededir ve de her auranın belli bir rengi bulunmaktadır. Her insanın bir aura seviyesi olduğunu düşünen kişiler için aura; kişinin çekicilik seviyesini de belirlemektedir.

Aurası Yüksek ve Düşük Ne Anlama Gelir?

Auranın varlığını iddia eden kişiler; her insanın aurasının olduğu, yalnızca bu auranın yüksek ve düşük olarak farklılık gösterdiğini ifade etmektedir. Bu düşünceye göre; aurası yüksek ve düşük kişiler vardır. Aurası yüksek insanlar; olumsuz olaylara ve yaşanmışlıklara karşı daha dirençlidir ve bu olumsuzluklardan daha az etkilenmektedir.

Zor hastalanırlar, hayata daha pozitif bir pencereden bakarlar ve yaşam enerjileri diğer insanlara nazaran çok daha yüksektir. Bunun yanı sıra, aurası düşük olan insanlar ise; aurası yüksek olan kişilere göre, çok daha çabuk ve kolay hastalanırlar, hayatın karşılaştırdığı olumsuz olaylar ve durumlardan daha kolay etkilenirler, yaşam enerjileri diğer tarafa göre daha düşüktür ve genel manada daha pesimist bir yaklaşımı kabul etmektedirler.