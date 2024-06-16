Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Baş Koşmak Ne Demek? Baş Koşmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 16.6.2024 15:37 Son Güncelleme: 16.6.2024 15:37

Baş Koşmak Ne Demek? Baş Koşmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Anlatıma akıcılık ve çekicilik katan, gerçek anlamdan ayrı bir anlamı olsa da anlatılmak isteni kolayca anlatabilmemizi sağlayan sözcük topluluğuna deyim denir. Günlük hayat içerisinde herhangi bir cümle kurarken deyimlere sıklıkla başvurulur. Baş koşmak deyimi de sıklıkla kullanılır. Bu nedenle baş koşmak ne demek sorusunun yanı sıra, baş koşmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının yanıtları da ilgi çeker.

Baş Koşmak Ne Demek? Baş Koşmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Baş koşmak deyimi, günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılan deyimler arasında yer alır. Bu deyimin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bunun nedeni ise anlamını bilmeden doğru bir kullanım yapmanın mümkün olmamasıdır. Bu durumdan kaynaklıdır ki; baş koşmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıldır, baş koşmak ne demek gibi sorular gündeme gelir.


Baş Koşmak Ne Demek?


Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında baş koşmak deyiminin anlamı aşağıdaki gibidir:
Bir işi başarmak için çalışmak

Baş Koşmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?


Baş koşmak deyiminin anlamını tam olarak kavrayabilmek için cümle içerisinde nasıl kullanıldığını incelemek gerekir. Deyimin cümle içerisinde kullanımlarına aşağıdaki örnekler verilebilir:
• Artık evde herkesten fazla bağırıp gülmüyor, çocuklarla eskisi gibi baş koşmuyordu. - Reşat Nuri Güntekin
• Projeye başladıkları andan itibaren hep en önde baş koşarak ekibine liderlik eden Sıla, ödülü hak ettiğinin farkındaydı.
• Düzenlenen yardım organizasyonunda baş koşan gönüllüler, kısa sürede pek çok aileye ulaşmayı başararak yardımda bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Baş Koşmak Ne Demek? Baş Koşmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA