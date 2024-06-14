Batağa Saplanmak Ne Demek? Batağa Saplanmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Gün içerisinde başımıza gelen herhangi bir duruma uygun deyim bulmak mümkündür. Batağa saplanmak da; sıkıntılı ve stresli bir durumda tercih edilen deyimler arasında yer alır. Bu nedenle batağa saplanmak deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı araştırılır ve batağa saplanmak ne demek soruları gündeme gelir.



Batağa Saplanmak Ne Demek?



Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre batağa saplanmak deyiminin anlamı aşağıdaki gibidir:

• İçinden çıkılması güç bir durumda olmak

Temel anlamı ile bakıldığında bataklık, insanı kendi içine çekerek yutan bir çamur birikintisidir. Bataklığa saplanan kişi, yavaş yavaş çamurun içerisine gömülerek boğulur. Batağa saplanmak deyimi de; gündelik hayatta içinden çıkılması zor ya da imkansız olan durumlar için kullanılır. Kötü durumları ifade etmek için kullanılan bu deyim, özellikle ekonomik durumlar için kullanılır.



Batağa Saplanmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?



İçinden çıkılmaz durumları ifade eden bataklığa saplanmak deyiminin cümle içerisindeki kullanımına, aşağıdaki örnekler verilebilir:

• İflas edince türlü borçlar edinmiş, adeta batağa saplanmıştı.

• Ne yapacağını bilmiyordu, kendini batağa saplanmış hissediyordu.

• Borçlarını ödemekte zorlanınca bataklığa saplandı ve yardım almak zorunda kaldı.