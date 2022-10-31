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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:49 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:49

C İle Başlayan Bitki İsimleri - C Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

C İle Başlayan Bitki İsimleri - C Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Alfabemizin 3. sırasında yer alan ‘’C’’ harfi ile başlayan birçok sözcük, bitki ve eşya isimleri vardır, bunun sebeplerinden birisi de bu harfin dilimizde popüler sık kullanılan harflerden birisi olmasıdır. Bulmacalarda, kelime oyunlarında, sınavlarda ve gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız c harfi ile başlayan bitki ve eşya isimlerini sizler için hazırladığımız yazımızda derledik.

Eşyaların ve bitkilerin isimlerinin hepsini akılda tutmak doğal olarak kolay değildir lakin alfabetik olarak öğrenmek her zaman daha akılda kalıcı bir yöntemdir. Dünyada ve ülkemizde c harfiyle başlayan bitki isimleri nelerdir? C harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip bir araya getirdik.

C Harfi İle Başlayan Bitki İsimleri

C harfi ile bitki isimleri aranırken en sık hafızalara camgüzeli, ceviz ağacı, civanperçemi gibi bitki isimleri gelir, tabi ki c harfi ile başlayan bitki isimleri bu kadar değildir. Ülkemizde ve dünyada bulunan c harfi ile başlayan bitki isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Civanperçemi ( Kuzey Yarım Küre )
  • Ceviz Ağacı ( İran ve Çin )
  • Camgüzeli (Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika )
  • Cennet Kuşu Çiçeği ( Güney Afrika )
  • Ciğer Otu ( Kuzey Avrupa )
  • Cinnema ( Orta Amerika )

C İle Başlayan Eşya İsimleri

C harfi ile başlayan eşya isimleri oldukça boldur, zaten eşyalara neredeyse her gün bir yenisi eklendiği için bu kategoriye yeni bir cisim girmekte ve isim listesi genişlemektedir.

C harfi ile başlayan eşya isimleri ararken hafızalara en sık cetvel, cımbız, cam gibi isimler gelse de c ile başlayan eşyalar oldukça fazladır. C harfi ile başlayan eşya isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Cam ( kum hammaddeli kırılgan, şeffaf eşya)
  • Ceket ( vücudun üst kısmına giyilen giyecek )
  • Cetvel ( uzunluk ölçüm aracı )
  • Cezve ( süt, kahve gibi içecekleri pişirmeye yarayan kulplu mini tencere)
  • Cımbız ( kişisel bakım ve sağlık alanında kullanılan metal eşya )
  • Cüzdan ( para, kimlik ve kartları taşımak için minik çanta )
  • Can yeleği ( boğulma tehlikesine önlem olarak kullanılan giyecek )
  • Cep telefonu ( kişisel iletişim cihazı )

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