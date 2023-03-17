Çam kese böcekleriyle mücadelede “Tel kafes” uygulaması

Belediye, hazırlanan kafesleri Lapta, Alsancak, Geçitkōy, Çamlıbel ve Akdeniz ormanlarında, önerilecek bölgelere yerleştirecek. Tel kafesler ise çam kese tırtıllarına bulaşarak gelişimini engelleyen yararlı böcekler için korunaklı bir şekilde çoğalacakları yuva işlevi görecek. Çam kese böceklerine karşı, birden fazla parazitoit böcek (Diptera ve Hymenoptera takımından bazı faydalı böcekler) türü olduğu biliniyor. Bu böcekler tel kafes metodu kullanılarak çoğaltılacak ve ekolojik dengeye zarar vermeden mücadele olanağı sağlayacak.

Lapta ve çevresinin Kuzey Kıbrıs'ın en önemli orman alanlarından biri olduğunu hatırlatan Müdür Salih Güneş, başkan Fırat Ataser'e çam kese böceğine karşı verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Özge Özden ise, "Çam kese böceği ile entegre bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor. Biyolojik mücadele, mekanik savaş ve biyolojik insektisit uygulaması ise en etkili yöntemler olarak öne çıkıyor. Önemli olan doğal dengeyi koruyarak sürdürülebilir bir çözüm üretebilmektir. Bu noktada, pek çok kurumun iş birliği içerisinde olması da son derece önemli" dedi.