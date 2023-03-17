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Giriş Tarihi: 17.3.2023 10:43 Son Güncelleme: 17.3.2023 10:54

Çam kese böcekleriyle mücadelede “Tel kafes” uygulaması

Çam kese böcekleri ile mücadelede KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ile YDÜ Ziraat Fakültesi iş birliğine Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nden destek geldi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş ve YDÜ Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Özge Özden; Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’i ziyaret ederek, çam kese böceklerine karşı oluşturulan iş birliğini genişletti. Toplantının ardından Başkan Fırat Ataser, çam kese böcekleriyle mücadelede “tel kafes uygulama” konusunda destek vereceğini ifade etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çam kese böcekleriyle mücadelede “Tel kafes” uygulaması

Belediye, hazırlanan kafesleri Lapta, Alsancak, Geçitkōy, Çamlıbel ve Akdeniz ormanlarında, önerilecek bölgelere yerleştirecek. Tel kafesler ise çam kese tırtıllarına bulaşarak gelişimini engelleyen yararlı böcekler için korunaklı bir şekilde çoğalacakları yuva işlevi görecek. Çam kese böceklerine karşı, birden fazla parazitoit böcek (Diptera ve Hymenoptera takımından bazı faydalı böcekler) türü olduğu biliniyor. Bu böcekler tel kafes metodu kullanılarak çoğaltılacak ve ekolojik dengeye zarar vermeden mücadele olanağı sağlayacak.

Lapta ve çevresinin Kuzey Kıbrıs'ın en önemli orman alanlarından biri olduğunu hatırlatan Müdür Salih Güneş, başkan Fırat Ataser'e çam kese böceğine karşı verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Özge Özden ise, "Çam kese böceği ile entegre bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor. Biyolojik mücadele, mekanik savaş ve biyolojik insektisit uygulaması ise en etkili yöntemler olarak öne çıkıyor. Önemli olan doğal dengeyi koruyarak sürdürülebilir bir çözüm üretebilmektir. Bu noktada, pek çok kurumun iş birliği içerisinde olması da son derece önemli" dedi.

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Çam kese böcekleriyle mücadelede “Tel kafes” uygulaması
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