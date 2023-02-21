Depremi çocuklara tarihle anlatın

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından 71 ilde okullar önceki gün açıldı. Depremden etkilenen 10 ilde ise okullar mart ayı içinde kademeli olarak eğitim-öğretime başlayacak. İki haftadır evlerde depremin etkileriyle karşı karşıya kalan çocuklar, okulların açılmasıyla beraber depremle ilgili yaşantılarını farklı bir platforma taşıyacak, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaşımlar yapacaklar. Bu ortamda çocuklara nasıl yaklaşılmalı, neler konuşulmalı, deprem nasıl anlatılmalı? Uzmanlar okul çağındaki çocuklara, tarihten örnekler verilerek bilimsel bir dille depremin anlatılması gerektiğini söyledi.Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı, çocuk gelişimi, ergen psikolojisi ve ebeveyn çatışmaları uzmanı Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, "Çocuklara herhangi bir konuda açıklama yaparken onun yaşı ve gelişimsel düzeyi göz önünde bulundurulmalı, açıklamaları buna göre yapmalıyız'' dedi. Özen okul çağındaki çocuklara depremin nasıl anlatabilebileceğini şöyle sıraladı:Çocuklara depremin ne olduğu, nasıl olduğu ve etkilerinin neler olabileceği açıklanarak anlatmaya başlanmalı. Bunu yaparken açıklamaya yardımcı olması için diyagram veya görsel bir materyal kullanılabilir.Okul dönemi çocukları daha fazla bilgiye ulaşabildiklerinden onlara deprem anlatılırken "tektonik plakalar" veya "sismik dalgalar" gibi bilimsel terimler kullanılabilir. Ancak bunların açık ve anlaşılması kolay terimlerle yapılması önemlidir.Depremlerin milyonlarca yıldır meydana geldiğini açıklayabilir ve tarih boyunca yaşanan ünlü depremlerden örnekler verilebilir.Çocuklara bir deprem durumunda çökme, kapanma ve tutunma gibi ne yapmaları gerektiği, pencerelerden veya düşebilecek diğer nesnelerden uzak durmaları açıklanabilir.Çocukların soru sormasına izin verin ve meraklarını teşvik edin.Okul çağındaki çocuklara depremin nasıl anlatılabileceğine dair bir örnek: "Deprem, yerkabuğunun devasa parçaları olan tektonik levhaların hareket ederek birbirine sürtünmesiyle meydana gelen bir doğal afettir. Bu hareket yerin sarsılmasına neden olabilir ve bu bazen çok şiddetli olabilir. Binalara, yollara ve diğer yapılara zarar verebilir. Bu nedenle, bir deprem durumunda hazırlıklı olmak ve ne yapılacağını bilmek önemlidir."