Depremi yaşayan Diyarbakırlı çocukların projesi ödül aldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde öğrencilerin bilimsel başarısı takdir topladı ödül aldı. Japonya'daki afet eğitimi deneyimlerinin Türkiye ile etkili paylaşımı için çeşitli projeler yürüten Türk-Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Türkiye Ofisi (JICA) tarafından düzenlenen, 'Afed Risk Azaltma Yarışması' sonucu açıklandı. Bağlar Gençlik Merkezi Genç Kod 2023 öğrencisi Gurur Eliküçük, Deneyap Öğrencisi Yusuf Avcı ve Danışman Öğretmenleri Seda Coşkun Eliküçük tarafından geliştirilen "Deprem öncesi, anı ve sonrasını kapsayan yapay zekâ ve makine öğrenimi destekli mobil uygulamalı deprem otomasyon sistemi' ile yarışma da çok ilgi görürken, Türkiye 3'üncüsü oldu.

PROJENİN MİMARLARI ANLATTI

Takım üyelerinden Gurur Eliküçük, 6 Şubat depremde yaşadıkları korku dolu anları hatırlatarak, "Empati yapın lütfen gece yatağınızda uyuyorsunuz ve bir anda deprem oluyor. Sevdikleriniz enkaz altında. İşte biz bu anı yaşadığımız için arkadaşım ile birlikte böyle bir proje yapmaya karar verdik. Önce hayalimizdeki projenin üç boyutlu çizimini yapıp oyunlarımızı tasarladık. Özellikle geliştirdiğimiz iki oyun deprem öncesi farkındalığına hizmet etmektedir" diye konuştu. Takım Üyelerinden Yusuf Avcı, "Projemiz çok boyutlu bir otonom sistem. Geliştirdiğimiz mobil uygulama ara yüzünü milli mühendislerimiz tarafından geliştirilen Deneyap Kartımız ile eşledik. Deneyap Kartımız üzerinden haberleşme sistemini tasarladık. Aynı zamanda deprem anında deprem şiddetini de ölçerek kayıt altına alıyoruz. Bu da projemizin deprem anı ve sonrasına hizmet ettiğini göstermektedir" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK"

Proje danışmanı Seda Coşkun Eliküçük ise, "Böyle bir yarışmada derece almanın kendileri için manevi değerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek ," Diyarbakır Bağlar Gençlik Merkezi ve Bağlar Teknoloji Atölyeleri olarak büyük bir ekibiz ve takımlarımızla güzel başarılara imza atıyoruz. Bize bu konuda desteklerini sunan mülki amirlerimize, müdürlerimize, velilerimize teşekkür ederim. Solo Deprem Projesinin danışmanı olarak gurur duyuyorum öğrencilerimle" dedi.

"JAPONYA, TÜRKİYE'NİN YANINDA"

Ödül törenine katılan Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, 3'üncü olan çocukları tebrik ederek, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak Japonya arama ve kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde göstermiş olduğu fedakârlıklara değindi. Hayatını kaybeden 53 binden fazla kişinin ailelerini taziye dileklerini ilettiğini dile getiren Takahiko, "Acil yardım malzemeleri tedariki ile acil yardım malzemeleri sağladık. Geçtiğimiz gün sonunda afet bölgesindeki istihdamın yeniden sağlanabilmesi için yaklaşık 40 milyon Japon Yeni kredi desteği sağladık. Afet bölgesinin yeniden ayağa kalkması için 420 milyon Japon Yeni kredisi sağlamak için hazırlıklar içerisindeyiz" diye konuştu.