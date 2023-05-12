Drama Köprüsü Nerede? Drama Köprüsü Nereye Bağlı, Hangi Ülkede ve Nasıl Gidilir?

Drama, Osmanlı Devleti için önemli şehirlerden birisi idi. Günümüzde de söz konusu şehir Balkanlarda bulunmaktadır. Peki, Drama Köprüsü nerede? Bahse konu köprü, Balkanlarda bulunan Drama şehrinde yer alır. Drama nerede araştırması, aynı zamanda Drama Köprüsü'nün yeri hakkında da bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Genel kültür ve tarih bilgisi açısından bu köprü özel öneme haizdir. Drama Köprüsü hangi ülkede sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Drama Köprüsü Nerede?

Drama Köprüsü, günümüzde Yunanistan topraklarında olan Drama şehrinde bulunan bir yapıdır. Söz konusu köprünün olduğu bölge, Kuzey Makedonya Bölgesi olarak da adlandırılır. Drama Köprüsü, Drama şehrinin çok yakınında yer almaktadır. Köprünün bu adı almasının sebebi de şehrin isminden kaynaklıdır. Drama şehri, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Rumeli'nin en büyük şehirlerinden birisi idi.

Drama Köprüsü Hangi Ülkede?

Drama şehri ve Drama Köprüsü Osmanlı Devleti döneminde Türk topraklarında idi. Günümüzde ise bu şehir ve köprü Yunanistan toprakları içinde yer almaktadır. Ülkemizde de Drama Köprüsü türkülere konu olmuştur.

Drama Köprüsü türküsünde zulüm ve haksızlığa bir isyan söz konusudur. Türküde, haksızlığa karşı duruşu ile halkın sempatisini kazanmış olan Debreli Hasan'ın hikâyesi anlatılır. Halk kahramanı olan Hasan, zenginlerden ele geçirdiği paralarla Drama Köprüsü'nü inşa eder. Yıllar sonra kendisinin mücadelesi Drama Köprüsü türküsüne konu olmuştur. Debreli Hasan'ın 1870 ile 1920 yılları arasında yaşadığı rivayet edilir.