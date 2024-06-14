Dudak Bükmek Ne Demek? Dudak Bükmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler, dilin kültürel birikimini ve zenginliğini yansıtan söz öbekleridir. Zaman içerisinde dilimize yerleşerek benimsediğimiz bu söz öbeklerinden olan dudak bükmek deyimini de gün içerisinde sıkça kullanırız. En genel tanımı ile dudak bükmek, beğenilmeyen ve hoşlanılmayan durumlarda kullanılan bir deyimdir. Dudak bükmek ne demek, dudak bükmek deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımını detaylandırarak, tanımına uygun şekilde örnekler oluşturabiliriz.

Dudak Bükmek Ne Demek?

Dudak bükmek TDK tarafından bir kimsenin bir şeyi beğenmediğini, küçümsediğini belli etmek, umursamamak, pek aldırış etmemek olarak tanımlanmıştır.

Dudak Bükmek Deyiminin Anlamı

Dudak bükmek kalıplamış bir söz öbeğidir ve dudak bükmek deyimi ile aynı anlamı taşımaktadır. Bir kimsenin bir durum karşısındaki hoşnutsuzluğunu belli etmek için bu ifadeyi gün içinde sıkça kullanabiliriz.

Dudak Bükmek Deyimi Cümle İçinde Kullanımı