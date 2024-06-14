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Giriş Tarihi: 14.6.2024 13:34 Son Güncelleme: 14.6.2024 13:34

Dudak Bükmek Ne Demek? Dudak Bükmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler, başlangıcı belli olmayan bir süreçten günümüze kadar gelmiş ve halk tarafından benimsenmiş söz öbekleridir. Günümüzde kalıplaşarak dilimize yerleşmiş olan ve tecrübelerimizi aktarmak için kullandığımız deyimler mecaz anlamlıdır. Bu şekilde kalıplaşmış söz öbeklerinden biri olan ve gün içinde sıkça kullandığımız deyimlerden biri de dudak bükmek deyimidir. Dudak bükmek ne demek, dudak bükmek deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımına uygun örnekler oluşturabiliriz.

Dudak Bükmek Ne Demek? Dudak Bükmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler, dilin kültürel birikimini ve zenginliğini yansıtan söz öbekleridir. Zaman içerisinde dilimize yerleşerek benimsediğimiz bu söz öbeklerinden olan dudak bükmek deyimini de gün içerisinde sıkça kullanırız. En genel tanımı ile dudak bükmek, beğenilmeyen ve hoşlanılmayan durumlarda kullanılan bir deyimdir. Dudak bükmek ne demek, dudak bükmek deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımını detaylandırarak, tanımına uygun şekilde örnekler oluşturabiliriz.

Dudak Bükmek Ne Demek?

Dudak bükmek TDK tarafından bir kimsenin bir şeyi beğenmediğini, küçümsediğini belli etmek, umursamamak, pek aldırış etmemek olarak tanımlanmıştır.

Dudak Bükmek Deyiminin Anlamı

Dudak bükmek kalıplamış bir söz öbeğidir ve dudak bükmek deyimi ile aynı anlamı taşımaktadır. Bir kimsenin bir durum karşısındaki hoşnutsuzluğunu belli etmek için bu ifadeyi gün içinde sıkça kullanabiliriz.

Dudak Bükmek Deyimi Cümle İçinde Kullanımı

  • Kendisi için hazırlanan daveti beğenmediği her şeye dudak bükmesinden belliydi.
  • Hayalindeki gibi bir gelinlik alamadığı için şimdi tüm modellere dudak bükmeye başladı.
  • Günümüzde çocuklar, bizim çocukken oynadığımız oyunlara dudak büküyor.
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Dudak Bükmek Ne Demek? Dudak Bükmek Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı
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