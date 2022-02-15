Dünya bu Türk gencinin peşinde

İhsan Emre Özerdem henüz 17 yaşında bir lise öğrencisi. Ancak ürettiği projeler yaşını aştı. Ortaokuldan bu yana kodlama yapıyor, yazılım üretiyor, icatlar çıkarıyor. Birçok dilde simultane çeviri yapan akıllı şapkadan siber güvenlik için yeni bir şifreleme yöntemine kadar tam 22 özgün proje geliştirdi. Emre'nin geliştirdiği bu projeler, dünyanın en iyi üniversitelerinin de dikkatinden kaçmadı. Tam 5 üniversiteden burslu kabul aldı. Bu üniversiteler arsında ABD
'nin en büyük üçüncü üniversitesi olan Arizona State Üniversitesi
, İtalya
'nın en prestijli okulu Bocconi Üniversitesi, İngiltere
'deki Nottingham Üniversitesi
, dünyanın en büyük genetik araştırma laboratuvarlarından birine sahip Wisconsin Üniversitesi
ve Pennsylvania Üniversitesi
bulunuyor. Bu üniversitelerden bazıları tam eğitim bursunun yanı sıra Emre'yi kapmak için birbirinden cazip teklifler bile yaptı. Arizona State Üniversitesi, "Bize gel, yüzde 50 ek burs daha verelim" teklifinde bulundu. Ek burs öğrencilerin yemek, konaklama ya da kitap masraflarını karşılıyor.
22 PROJE ÜRETTİ
İki üniversiteden daha haber beklediğini anlatan Emre ise tercihini "Öğrenci projelerine çok önem veriyor, patent hakkını saklı tutuyor" dediği Wisconsin Üniversitesi'nden yana kullanmayı tercih ettiğini söyledi. Elektrikelektronik mühendisi bir baba ile ev hanımı annenin tek çocuğu olan Emre'nin bu üniversitelere yaptığı başvuru sırasında gönderdiği özgeçmişinde tam 22 proje yer alıyor.
EĞİTİCİ OYUNLAR YAPTI
Ankara Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi son sınıf öğrencisi Emre, 11 yaşından beri yazılım projeleri üretiyor. Bu projeler arasında bilgisayar oyunu oynarken, oyunda yaşanan bazı tecrübeleri gerçeğe dönüştüren uygulamalar var. Örneğin, oyun sırasında rüzgâr esiyorsa, oyuncuya rüzgâr üfleyen bir mekanizma geliştirmiş. Ufak bir kamera ile geliştirdiği akıllı şapka giyildiği zaman karşınızdaki bir yabancının söylediklerini Türkçe'ye simultane çeviri yapabiliyor. Emre, Z kuşağının bilgisayar oyunu tutkusunu daha faydalı hale getirmek için çalışıyor. 8'inci sınıftayken öğrencilere İngilizce kelimeler öğreten bir oyun üretmiş. Microsoft'un düzenlediği bir yarışmada ise Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtan bir bilgisayar oyunu tasarlamış. Emre bu projesiyle Romanya'da katıldığı uluslararası yarışmada dünya 3'üncülüğü elde etmiş. "Teknoloji her zaman faydalı şeyler üretmek için kullanılmalı" diyen Emre bilgisayar oyunlarının da bu yönde olması gerektiğine inanıyor.
TÜRKİYE'Yİ DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜNE SOKMALIYIZ
YURTDIŞINDA bilgisayar bilimleri okuyacak olan Emre'nin en büyük hayali, 40 milyar dolardan fazla bir büyüklüğe sahip dijital oyun pazarında Türkiye'yi küresel bir aktör ve üretici yapmak. Eğitici ve faydalı oyunlar üretmeyi hedeflediğini söyleyen Emre, "Uzun vadede ülkemde bu camiaya girmek isteyenlere destek vermek istiyorum. Bilgisayar oyunları artık sadece gençlerin değil, yetişkinlerin de çok ilgi duyduğu bir alan. Ancak mutlaka faydalı şeyler içermeli. Eğitici ve kaliteli olmalı. Ben de bunun için çalışmak istiyorum" dedi.