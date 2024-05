Duygu Eş Anlamlısı Nedir? Duygu Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

İnsanın iç dünyasında oluşmakta olan etkilerin, dürtülerin ve yankılı tepkilerin tümü, duygu olarak tanımlanabilmektedir. Duygu kelimesi ve duygu kelimesinin eş anlamı olan sözcük, bu sebeple önem arz etmektedir. Duygu eş anlamlısı hem soyut hem de somut olarak ele alınmak istenmekte ve bu sebeple cümle içinde kullanımı bu taleplere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bir cümle içerisinde duygu sözcüğünün nasıl ve ne amaçla kullanıldığı, cümlenin yapısını belirleyebilmektedir. Bunun da yanı sıra, duygu kelimesinin ve eş anlamlısının manası tamamen aynıdır.

Duygu Eş Anlamlısı

Bir duyumsama ve algılama olarak insan bedeninde, kişinin kendisi tarafından deneyimlenebilen duygunun, kelime bakımından eş anlamlısı Türk Dil Kurumu'na göre de ifade edilmiştir. Buna göre; TDK, duygu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüğün, ''his'' olduğunu ifade etmiştir. Duygu ve his kelimeleri tamamen aynı anlamdadır ve aralarındaki tek fark yazımları ile ilgili olmaktadır. Bu sayede iki kelimenin de ayrı şekilde ama aynı cümle içinde kullanımı, anlamın da aynı kalmasını sağlamaktadır.

Duygu Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Duygu kelimesinin eş anlamı olan sözcük, ''his'' olarak ifade edilebilir. His demek, duygu demektir. Duygu demek de aynı şekilde, his demektir. Hissetmek tanımı ile, duygu beslemek tanımları da aynı olduğu gibi, iki sözcüğün de anlamı tamamen aynıdır. İki kelime de genel olarak soyut bir kavramı temsil etmektedir ve tek farkları yazımlarıdır. Ayrıca duygu yahut his kelimeleri, yalnızca canlılarda, özellikle de insanlarda bulunan soyut kavramlardan bir tanesidir.

Duygu Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Duygu kelimesinin eş anlamlısı olan his sözcüğünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verilebilir;

-Son zamanlarda yüreğimde en yoğun biçimde duyduğum his, şaşkınlık ve kırgınlık oldu.