Eğitimde bir Türk markası doğuyor

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplini bir arada öğreten ve STEM olarak bilinen eğitiminde bir Türk spor okulu ezber bozdu. Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı Alesta Yelken Okulu, ABD merkezli Sylvan Learning Eğitim Merkezi'yle Bodrum'da pilot bir uygulamayı hayata geçirdi. Yazın gerçekleştirilen STEM kamplarındaki eğitimlere spor da eklendi. Haziran-Ağustos 2022 tarihleri arasında 100'e yakın çocukla çalışıldı. Sporun çocuklardaki problem çözme, analitik zekâ, yorum gücü gibi becerileri artırdığı gözlemlenince ABD çıkışlı STEM eğitimine spor ve sanatın da eklenmesine karar verildi. Projenin STEMAS (Fen, teknoloji, mühendislik, matematik, sanat ve spor) adıyla markalaşması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı.STEMAS bir Türk eğitim markası olarak tüm dünyaya ihraç edilmek için gün sayıyor. Programın detaylarıyla ilgili SABAH'a bilgi veren Alesta Yelkencilik kurucusu ve eğitmenlerinden Özgür Türkalp, "STEM yaklaşımı ABD tescilli bir program. 2011'den beri uygulanıyor. Bu programı uygulamak isteyen okullar da belli bir ücret karşılığında bu programı alıyorlar. Bizim STEMAS programımız yeni bir ürün oldu. Tescilini aldık. Eğitimde bir Türk markası olacak'' dedi. Sylvan Learning Türkiye'nin kurucularından Ceylan Duru Can, "Program ABD'nin oldukça ilgisini çekti. Biz STEM ve yabancı dil eğitimi veren bir merkeziz. Farklı olarak spor ve sanatı da ekledik. Her birini kombinleyerek yeni bir program ortaya çıkardık. Yurtdışındaki şubelere de örnek olduk. Başta Dubai olmak üzere birçok ülke programa çok ilgi gösterdi'' diye konuştu.Programın sanat ayağının ise İstanbul'daki halk eğitim ve belediyeler aracılığıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. 10-16 yaş aralığındaki öğrencilere İstanbul Florya'da hem yelken dersleri verilecek hem yaratıcılıklarının gelişmesine yönelik sanat eğitimleri uygulanacak. Türkalp, "Konuyla ilgili belediye ve halk eğitim merkezleriyle görüşmelerimiz devam ediyor'' bilgisini verdi.PROJEYI takip alanında uzman iki isim de sporun çocukların öğrenme becerilerinde olumlu etkisini ortaya koyan çalışmalar olduğunu şu sözlerle anlattı:Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN: (Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü): Fiziksel aktivite, beden eğitimi vs. bütün bunların bireyin zihinsel fonksiyonlarına olumlu katkıda bulunduğuna dair birçok çalışma mevcut.STEM denilen konu aslında bilişsel fonksiyonlar yani akademik performanstır. Yapılan araştırmaların yüzde 90'ından fazlası sporun akademik performansa olumlu katkısı olduğunu söylemektedir.Doç. Dr. Yeşim BULCA (Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü): Sporun çocukların fiziksel, ruhsal, bilişsel olarak gelişimine katkıda bulunduğu kanıtlamış. Çocuğun kendini tanıması, çevresini sorgulaması adına spor ve sanat çok ilgili iki araçtır. Türkiye'de birçok spor okulu var ancak çoğunun müfredatı yok. Bu spor okulu da müfredatlarını oluşturmuş, çocukların yabancı dil, sosyalleşme gibi becerilerini geliştirmek adına spor ve sanat üzerinden bir program yapmışlar. Çok doğru bir karar.