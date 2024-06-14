Erzincan’da 44 bin 785 öğrencide karne sevinci; Yaz tatili başladı

2023-2024 eğitim-öğretim yılında, 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen 11 Eylül 2023'te ders başı yapmıştı. İkinci dönem ise bugün itibarıyla tamamlanıyor ve yaz tatili başlıyor.

2023-2024 Eğitim Öğretimin sona ermesi dolayısıyla Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulunda karne törenine katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, öğretmen, öğrenci ve velilere önemli mesajlar verdi. Vali Aydoğdu; Bir eğitim öğretim yılını daha başarıyla tamamlayarak karnelerinizi alıyorsunuz. Her birinizi yürekten tebrik ediyorum. Bu karneler, akademik çabalarınızın birer yansıması olsa da gerçek başarı hayat yolculuğunda karşınıza çıkan engelleri aşma becerinizde saklıdır.

Mevlana'nın dediği gibi, "Her şeyin bir yolu vardır, ilmin yolu da sorup öğrenmektir." Sizler de daima sorgulayan, araştıran ve öğrenen bireyler olmalısınız.

Karnelerinizdeki notlar ne olursa olsun, önemli olan bu öğrenme aşkını ve gayretinizi kaybetmemenizdir.

Hayatta başarı, sadece derslerdeki başarınızla değil, insanlık değerlerine verdiğiniz önemle ölçülür. İyilik, dürüstlük, yardımlaşma ve hoşgörü gibi değerler, sizleri toplumda saygın bireyler yapacaktır. Büyüklerinizin sizlere aktardığı millî ve manevi miras, gelecekteki başarınızın teminatıdır.

Sevgili öğrenciler, sizler Türkiye'nin umudu, Erzincan'ın gururusunuz. Geleceğin aydınlık yarınlarını inşa edecek olan sizlersiniz. Bu yüzden, öğrenmeye, gelişmeye ve en önemlisi iyi bir insan olmaya devam edin. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" dedi.

Tatil heyecanı yaşayan öğrencilere karnelerini ve karne hediyelerini, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYU rektörü Prof.Dr. Akın Levent ve Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal verdi.

Karne dağıtımın ardından çocuklar ille Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Bekir Aksun öğrenciler ile bol bol fotoğraf çekildiler.

Karneler verilirken, veliler de öğrencileri okul çevresinde bekleyerek yalnız bırakmadı.