Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan 292 genç diş hekimi, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'nın katılımı ile düzenlenen törenle diplomalarını alarak mesleğe ilk adımlarını attı. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, iki mutluluğu aynı anda yaşadığını belirterek, "İlk olarak bir anne olarak kızım Şerife İlke Altuğra'nın bu güzide üniversiteden, diş hekimi ünvanı ile mezun olmasının mutluluğudur. İkincisi ise, bir siyaset kadını olarak Sayın Dr. Suat Günsel'in, sıfırdan başlayarak büyük bir inanç ve büyük bir azimle; hem KKTC'de hem de uluslararası eğitim camiasında bir marka konumuna getirdiği YDÜ'nün ülkemize getirdiği başarıların gururu" dedi.

Mezuniyet töreninde öğrencilere seslenen YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Biliyorum ve inanıyorum ki, kendi tecrübelerinizi biriktirecek ve kendi yolunuzu en doğru şekilde kendiniz bulacaksınız. Hayat ve dünya her zaman sizin bir adım önünüzde ilerleyecek. İşte bu yüzden, sizler her zaman açık fikirli, öngörülü, değişen, gelişen, sorgulayan, eleştiren ve eleştiriye açık bireyler olacaksınız. Her ne olursa olsun, geminizin dümenini asla bırakmayın. Sorunların nedenlerine odaklanmak sizleri bu sorunların birer parçası haline getirir. Sizler sorunu araştırın ve çözüme odaklanın" diye konuştu.

Fakültenin Türkçe programını birincilikle bitiren Esra Erkan, "Hekim olmanın ağır sorumluluğunu, eğitim hayatımızın ilk günden beri hissettik. Beş yıllık bu zorlu eğitim sürecinde birçok zorlukla karşılaştık. Tüm bunlara rağmen donanımlı hekimler olabilmek için özveri ile çalıştık" derken, İngilizce programını birincilikle bitirerek genel sıralamada da fakülte üçüncüsü olan Lana Mohammed Taha ise, "Beş yıllık zorlu bir eğitimi geride bıraktık. Bizleri yetiştiren hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Emeklerini asla unutmayacağız" şeklinde konuştu.