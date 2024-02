Hayalet üniversiteler diye eleştirilmişti: O okullar dünya markaları çıkardı

Türkiye artık her ilinde üniversitesi olan bir ülke. 81 ilin tamamında en az bir üniversite var. Bu gelişme bile "Her ilde üniversite kuruldu. Ancak öğrenci yok. Bu durum 'hayalet üniversiteler' yarattı" şeklinde eleştirildi. Oysa üniversiteler sadece öğrenci yetiştiren değil aynı zamanda bulunduğu bölgenin kalkınmasında büyük rol oynayan kurumlar. Bunun en güzel örneğini Anadolu'daki üniversiteler ortaya koydu. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) "ihtisas üniversitesi" olarak belirlediği üniversiteler teknolojiden enerjiye, gıdadan turizme kadar farklı alanlarda bulundukları bölgenin kaynaklarının değerlendirilerek katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi amacıyla projeler üretiyor. Anadolu'nun kadim topraklarında kurulan üniversiteler, dünyaca ünlü markalara üretim yapan firmalarla çalışıyor. İşte o üniversitelerin yaptığı çalışmalardan bazıları:Dünyada en kaliteli fındık üreten ülkelerin başında gelen Türkiye'de Giresun Üniversitesi fındık alanında ihtisas üniversitesi olarak çalışmalar yürütüyor. Üniversite "Dijital Fındık Uzmanı" uygulaması başlattı.Hitit Üniversitesi'nde entübe edilmiş çocukların tedavilerini kolaylaştıracak emzik ile kalp hastalıklarının nefesten teşhisine olanak sağlayan elektronik burun geliştirildi.Yozgat Bozok Üniversitesi'nde kenevir saplarından tekstil, inşaat, kompozit veya yalıtım sektörüne yönelik çalışmalar için hammadde oluşturuluyor.Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde yöresel lezzetler ile yeni ürün geliştirilmesi ve turizme kazandırılması projesiyle gastronomik bir hediyelik eşya tasarlama çalışmaları yapılıyor. Proje çerçevesinde Nevşehir'e ait coğrafi işaretli ürünler kullanılarak yeni bir ürün de (kurabiye, cookie vb.) geliştirilecek."Spor ve sağlık" alanında ihtisas üniversitesi ilan edilen Aksaray Üniversitesi'nde çocuklarda sporun teşvik edilmesi ve spor okuryazarlığının artırılması amacıyla Türkiye'de bir ilk olan, tematik bir spor müzesini ve kütüphaneyi bir araya getiren Spor Kütüphanesi kuruldu."Sağlık" ve "çevre" alanlarında pilot üniversite ilan edilen Düzce Üniversitesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Polikliniği kuruldu. Poliklinikte akupunktur, hirudoterapi (sülük), kupa uygulaması (hacamat), ozon tedavisi, mezoterapi, fitoterapi, apiterapi ve müzikoterapi alanlarında tedavi hizmetleri veriliyor.Madencilik alanında ihtisaslaşan Gümüşhane Üniversitesi'nde bilim insanları Gümüşhane ve yöresinde bölgenin petrol potansiyeli üzerine çalışmalar yürütüyor.Uşak'ın 3 önemli sanayi dalı olan deri, tekstil ve seramik alanlarında çalışmalar yürüten Uşak Üniversitesi'nde Deri, Tekstil, Seramik Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DTS Tasarım Merkezi), Türkiye'nin tek akademik tasarım merkezi olarak çalışıyor. ''Design by Usak University'' etiketiyle tasarlanan kıyafetlerde geri dönüşüm iplikleri de kullanılıyor ve bu ipliklerin yüzde 85'i Uşak'ta üretiliyor.