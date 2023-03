Her Gün Nasıl Yazılır? TDK Hergün Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Her gün kelimesi Türkçe'de hepimizin günlük konuşma dilinde çok sık kullandığı kelimelerden biridir. Peki sıklıkla kullandığımız her gün kelimesi nasıl yazılır biliyor musunuz? Her gün kelimesi karşımıza çok sık çıkar. TDK hergün doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı biliyor musunuz? Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin yazılışı hergün mü yoksa her gün müdür? Kelimeyi doğru yazmak için her gün kelimesinin nasıl yazıldığını yazımızda sizin için derledik!

Her Gün Nasıl Yazılır? TDK Her Gün Kelimesinin Doğru Yazılışını Nasıl Gösteriyor?

Her gün kelimesini günlük hayatımızda her gün duyuyoruz. Peki kelimeyi nasıl doğru yazacağınızı biliyor musunuz? Türk Dil Kurumu'na göre her gün kelimesinin yazılışı hergün mü yoksa her gün mü şeklinde olmalıdır? Türk Dil Kurumu her gün kelimesinin ayrı yani her gün şeklinde kullanılmasının doğru olduğunu söylemektedir. Kelimenin doğru yazılışı her gün şeklindedir.

Her Gün Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Türk Dil Kurumu her gün kelimesinin açıklamasını "Süreklice, sürekli olarak." şeklinde yapmıştır.

Kontrolleri her gün düzenli olarak yapıyoruz. (Doğru)

Hergün buradan geçiyor ama yanımıza uğramıyor. (Yanlış)